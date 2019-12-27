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حوادث

حبس زوجة وعشيقها لقتلهما زوجها في الزيتون

الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 01:01 ص
حبس - صورة أرشيفية
حبس - صورة أرشيفية
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اسلام مقلد
قررت نيابة حوادث غرب القاهرة الكلية، حبس زوجة وعشيقها، 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهما بقتل زوجها حتى يخلو لهما الجو وممارسة علاقتهما غير الشرعية.

بداية الواقعة تلقى الرائد محمود أبو الحسن رئيس مباحث قسم شرطة الزيتون بلاغا من مواطن يتهم فيه زوجة شقيقه بقتل أخيه، وادعاء وفاته بشكل طبيعي .

وأكد شقيق المجني عليه خلال التحقيقات أن زوجة شقيقه اتصلت به وأبلغته بسقوط شقيقه في حمام الشقة مغشيا عليه وتوفي على أثر ذلك ، وبعدها استخرجت له تصريح دفن له، وادعت أن الوفاة طبيعية، إلا أنه شك في ذلك وأن وفاته وراءها شبهة جنائية.

وتبين من التحريات إنه بعد وفاة المجنى عليه بأسبوع طلب من المتهمة هاتفها لحصر من لهم أموال لديه، إلا أنه خلال بحثه، عثر على مكالمة مسجلة بين زوجة شقيقه وآخر، تخبره فيه عمّا حدث، كما عثر لهما على شات إباحي وفيديوهات جنسية.

وأضافت التحريات أنها تعرفت قبل أشهر على عشيقها والذى تبين أنه يعمل سائق تاكسي، ونشأت بيننا علاقة صداقة، تطورت إلى علاقة غير شرعية استمرت شهرا، وبعدها اتفق الاثنان على التخلص من الزوج وتم ضبط المتهمة.

وقررت فى اعترافاتها: "أنني قررت التخلص من زوجي، واتفقت مع عشيقى على قتله بالسم، لكي يخلو لنا الجو لممارسة الجنس" ، كما أرشدت عن مكان عشيقها وألقى القبض عليه.
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