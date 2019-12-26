عينات الاستطلاع تظهر فوز نتنياهو في الانتخابات التمهيدية لحزب الليكود



وأشارت الشركة، بحسب صحيفة معاريف، إلى أن نتيجة العينات أظهرت تقدم نتنياهو واحتفاظه برئاسة حزب الليكود، وفوزه على منافسه جدعون ساعر، لافتة إلى أن نتنياهو، حصل على 72% من الأصوات، بحسب العينات.



وحصل ساعر، بحسب الاستطلاع، على 28% من أصوات أعضاء حزب الليكود



وفتحت صباح اليوم حوالي 106 مقرات انتخابية على مستوى إسرائيل، صوت فيها حوالي 48.6% من إجمالي الاعضاء ممن لهم حق التصويت.



نشرت شركة استطلاعات الرأي DIRECT POLLS نتائج العينات التي جمعتها من صناديق الاقتراع المنتشرة في انحاء إسرائيل خلال الانتخابات التمهيدية لرئاسة حزب الليكود، والتي يتنافس فيها الوزير السابق، جدعون ساعر، والزعيم الحالي، بنيامين نتنياهو.