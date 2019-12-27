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حسن مكاوي: لم يعد للسينما دور في مصر عكس السنوات السابقة.. فيديو

الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 02:29 ص
الدكتور حسن عماد
الدكتور حسن عماد مكاوي
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كـريـم الـخـطـيـب
قال الدكتور حسن عماد مكاوي عميد كلية الإعلام بجامعة القاهرة الأسبق وعضو المجمع العلمي المصري، إن المدرسة بالنسبة له كانت شيئا صعب ولم يحبها، موضحا أنه لم يلتحق بالحضانة والتحق بالصف الأول الابتدائي مباشرة دون اي تمهيد لذلك كان يجد صعوبة بالنسبة له .

وأضاف مكاوي خلال حواره مع الإعلامي أيمن عدلي في برنامج «أخبار مصر» المذاع على التلفزيون المصري، أن المدرسة بها قدر كبير من الالتزام وواجبات معينة لابد أن تؤدى، موضحا أنه كان شخصية خجولة وعلاقاته محدودة، وبالتالي خبرته في المدرسة كانت صعبة.

وأشار عميد كلية الإعلام بجامعة القاهرة الأسبق، إلى أنه لم يعد دور للسينما في مصر عكس السنوات السابقة، لافتا إلى أن في السبعينات كانت السينما والمسرح لهم دور رئيسي في تعليم وثقافة الإنسان.

وأوضح أن حب القراءة نمى عنده في سن مبكر، وفي هذه الفترة تم تكوينه من خلال قراءة الصحف والقصص والرويات يوميا، مضيفا أن البيئة المحيطة به ساعدته في تكوينه وحبه للقراءة والفنون.

ونوه إلى أنه كان متعلق بأستاذ اللغة العربية، وفي المرحلة الجامعية اختلفت الأمور وركز على التاريخ والدراسات التي تعتمد على التجربة والدراسات التطبيقية لان الاعلام يعتمد على التاريخ، مشيرا إلى أنه كان ضمن الدفعة الأولى عندما التحق بكلية الإعلام رغم صعوبة الاختبارات.
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