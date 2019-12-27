AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

أخبار البرلمان| نائبة إطلاق النار تكشف كواليس تسليم سلاحها للأمن.. والتقسيم الإداري قبل انتخابات المحليات

الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 02:29 ص
عبد الرحمن سرحان
يقدّم موقع "صدى البلد"، عدة خدمات لاطلاع قُرَّائه على كل ما هو جديد في الشأن السياسي والبرلماني؛ نقدّم لكم أبرز أخبار البرلمان على مدار يوم الخميس 26 ديسمبر:

فرحتى ببنتى نسيتنى غلطي.. نائبة إطلاق النار تكشف كواليس تسليم سلاحها للأمن.. فيديو

محلية النواب: التقسيم الإداري قبل الانتخابات

بدراوي: ضم وزارة الاستثمار لرئاسة الوزراء تفعيل للقانون وتحريك للمياه الراكدة

صلاح حسب الله : السيسي يدافع عن مقدرات مصر وعلى الشعب دعم الدولة

"محلية النواب" في مصنع تدوير القمامة بشبين الكوم.. ومحافظ المنوفية: نذلل جميع العقبات


2 مليار جنيه.. محافظ المنوفية يكشف لـ محلية النواب حجم الأصول غير المستغلة

محافظ المنوفية يشكو وزيرة الصحة للبرلمان: المرضى يعالجون في مدرسة بدلا من مستشفى الشهداء

نائب: قضية التدخين وصلت لأرقام مخيفة في مصر.. ونحتاج لمواجهة أكثر حسما
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

فرحتى ببنتى نسيتنى غلطي.. نائبة إطلاق النار تكشف كواليس تسليم سلاحها للأمن.. فيديو

ترشيحاتنا

بتصميم سامو هجرس.. إطلالة كارولين عزمي بفستان أسود

أنا مش رقاصة.. محمد سعد: اعتذرت عن مسرحية علاء الدين بسبب مجدى الهوارى

أول رد فعل من بيراميدز بعد أنباء انتقال عبد الله السعيد لـ الزمالك

عِيش الفرق | شاهد سور مجرى العيون قبل وبعد تطويره.. صور

الكنيسة الأرثوذكسية: لا صحة لقطع علاقات الكنيسة الروسية بالبابا تواضروس

بعد رفض إيهاب جلال | مدرب بلجيكا السابق يقترب من تدريب بيراميدز

AdvertisementS

أثناء هطول الأمطار.. مصرع طالب هندسة صعقا بالكهرباء فى الدقهلية

الزمالك يكشف حقيقة استقالة مرتضى منصور من رئاسة النادى

خطر على الصحة.. احذر من الذرة المحمصة من محلات اللب والسوداني

بالفيديو.. رد فعل محمد صلاح لحظة خروجه بديلا أمام ليستر سيتي

عبد الله السعيد يوافق على الانتقال لـ الزمالك في يناير بترحيب مرتضى منصور

أول رد فعل من بيراميدز بعد أنباء انتقال عبد الله السعيد لـ الزمالك

هل يفعلها مرتضى منصور | تطور مفاجئ فى صفقة انتقال عبدالله السعيد لـ الزمالك

بعد مطعم «الشيخ».. بيزنس لاعبي الأهلي خارج المستطيل الأخضر

دوري للسحرة | عدلي القيعي يكشف رد سيد عبد الحفيظ عن الاستعانة بالسحر فى الأهلى

أخبار الحوادث.. شات إباحي وفيديوهات جنسية تكشف جريمة قتل الزوجة الخائنة لزوجها بالزيتون.. 5 أشخاص يطلقون النار على جواهرجي فى العياط

الأهلي يحصد 1.2 مليار جنيه من عقود الرعاية .. ومليار أخرى في الطريق

حمدى النقاز يكشف حقيقة طلب العودة لـ الزمالك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الصور الأولى لـ حفرية زاحف بحري عملاق عمره 70 مليون سنة بالوادي الجديد

مشاهد من لقاء رئيس الوزراء مع رؤساء التحرير والكتاب الصحفيين

بريطانية تعرض 15 ألف جنيه إسترليني مكافأة لاستعادة كلبها المسروق