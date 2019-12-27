أخبار البرلمان| نائبة إطلاق النار تكشف كواليس تسليم سلاحها للأمن.. والتقسيم الإداري قبل انتخابات المحليات

يقدّم موقع "صدى البلد"، عدة خدمات لاطلاع قُرَّائه على كل ما هو جديد في الشأن السياسي والبرلماني؛ نقدّم لكم أبرز أخبار البرلمان على مدار يوم الخميس 26 ديسمبر:
فرحتى ببنتى نسيتنى غلطي.. نائبة إطلاق النار تكشف كواليس تسليم سلاحها للأمن.. فيديو
محلية النواب: التقسيم الإداري قبل الانتخابات
بدراوي: ضم وزارة الاستثمار لرئاسة الوزراء تفعيل للقانون وتحريك للمياه الراكدة
صلاح حسب الله : السيسي يدافع عن مقدرات مصر وعلى الشعب دعم الدولة
"محلية النواب" في مصنع تدوير القمامة بشبين الكوم.. ومحافظ المنوفية: نذلل جميع العقبات
2 مليار جنيه.. محافظ المنوفية يكشف لـ محلية النواب حجم الأصول غير المستغلة
محافظ المنوفية يشكو وزيرة الصحة للبرلمان: المرضى يعالجون في مدرسة بدلا من مستشفى الشهداء
نائب: قضية التدخين وصلت لأرقام مخيفة في مصر.. ونحتاج لمواجهة أكثر حسما