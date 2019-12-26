أهم الاخبار.. الرئيس السيسي يهاتف ترامب .. مصرع طالب هندسة صعقا بالكهرباء.. أردوغان يعلن إرسال قوات تركية إلى ليبيا

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، عددا من التصريحات والأخبار الهامة، على مدار الساعات الماضية نستعرضها من خلال التقرير التالي:
ليبيا و سد النهضة.. ماذا دار فى المكالمة الهاتفية بين السيسي وترامب
أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي مساء اليوم اتصالًا هاتفيًا بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
أثناء هطول الأمطار.. مصرع طالب هندسة صعقا بالكهرباء فى الدقهلية
لقى شاب مصرعه صعقا بالكهرباء عقب لمسه عمود انارة اثناء هطول الامطار بمنطقة ميزانية ميت فارس التابعة لمركز بنى عبيد بالدقهلية .
شاهد.. محمد رمضان برفقة زوجته من داخل طائرة
شارك الفنان محمد رمضان الجمهور صورة علي حسابه الشخصي عبر موقع "انستجرام" من خلال خاصية "استوري" برفقة زوجته من داخل طائرة.
رسميا.. أردوغان يعلن موعد إرسال قوات تركية إلى ليبيا
أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إرسال بلاده قوات إلى ليبيا، بناء على طلب تقدمت به حكومة الوفاق الليبية.
أول رد فعل من بيراميدز بعد أنباء انتقال عبد الله السعيد لـ الزمالك
كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك عن موافقة عبد الله السعيد صانع ألعاب بيراميدز، على الانضمام لنادى الزمالك فى شهر يناير المقبل مقابل 15 مليون جنيه فى الموسم الواحد.
حقيقة زواج تامر أمين من الروبوت صوفيا.. تفاصيل
أبدى الإعلامي تامر أمين، سعادته بتردد مصطلح التحول الرقمي والذكاء الإصطناعي، قائلا:" منتدى شباب العالم تناول الذكاء الاصطناعي وتم تخصيص جلسة مخصصة للحديث عنه".
بسبب العاصفة لولو.. انهيار عدد من مقابر اليهود في بيروت.. فيديو
لا يزال يشهد لبنان، استمرار المنخفض الجوي الذي ضربه مساء الثلاثاء الماضي، وعرف باسم "العاصفة لولو"، ما أسفر عن التسبب في أضرار مادية، كونه مصحوبا برياح قوية وأمطار غزيرة وتساقط للثلوج على المرتفعات.
معجزة ربانية.. نجاة مصحف وتفحم سيارة خلال حريق بـ الغربية .. صور
"سبحان الله عز وجل ..كلماته لم تمسها النيران" تلك العبارات التي رددها رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بشارع الغرباوي حيث آثار نسخة من مصحف القرآن الكريم لم تحترق أو تمسها النيران كانت متواجدة داخل سيارة ملاكي متفحمة فى الغربية .
الأهلي يحصد 1.2 مليار جنيه من عقود الرعاية .. ومليار أخرى في الطريق
نجحت إدارة الأهلي في تحقيق نقلة نوعية في حقوق الاستثمار والتسويق خلال العامين الماضيين لتصل الي حصد ما يقارب مليار و300 مليون جنيه .
ليبيا و سد النهضة.. ماذا دار فى المكالمة الهاتفية بين السيسي وترامب
أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي مساء اليوم اتصالًا هاتفيًا بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
أثناء هطول الأمطار.. مصرع طالب هندسة صعقا بالكهرباء فى الدقهلية
لقى شاب مصرعه صعقا بالكهرباء عقب لمسه عمود انارة اثناء هطول الامطار بمنطقة ميزانية ميت فارس التابعة لمركز بنى عبيد بالدقهلية .
شاهد.. محمد رمضان برفقة زوجته من داخل طائرة
شارك الفنان محمد رمضان الجمهور صورة علي حسابه الشخصي عبر موقع "انستجرام" من خلال خاصية "استوري" برفقة زوجته من داخل طائرة.
رسميا.. أردوغان يعلن موعد إرسال قوات تركية إلى ليبيا
أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إرسال بلاده قوات إلى ليبيا، بناء على طلب تقدمت به حكومة الوفاق الليبية.
أول رد فعل من بيراميدز بعد أنباء انتقال عبد الله السعيد لـ الزمالك
كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك عن موافقة عبد الله السعيد صانع ألعاب بيراميدز، على الانضمام لنادى الزمالك فى شهر يناير المقبل مقابل 15 مليون جنيه فى الموسم الواحد.
حقيقة زواج تامر أمين من الروبوت صوفيا.. تفاصيل
أبدى الإعلامي تامر أمين، سعادته بتردد مصطلح التحول الرقمي والذكاء الإصطناعي، قائلا:" منتدى شباب العالم تناول الذكاء الاصطناعي وتم تخصيص جلسة مخصصة للحديث عنه".
بسبب العاصفة لولو.. انهيار عدد من مقابر اليهود في بيروت.. فيديو
لا يزال يشهد لبنان، استمرار المنخفض الجوي الذي ضربه مساء الثلاثاء الماضي، وعرف باسم "العاصفة لولو"، ما أسفر عن التسبب في أضرار مادية، كونه مصحوبا برياح قوية وأمطار غزيرة وتساقط للثلوج على المرتفعات.
معجزة ربانية.. نجاة مصحف وتفحم سيارة خلال حريق بـ الغربية .. صور
"سبحان الله عز وجل ..كلماته لم تمسها النيران" تلك العبارات التي رددها رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بشارع الغرباوي حيث آثار نسخة من مصحف القرآن الكريم لم تحترق أو تمسها النيران كانت متواجدة داخل سيارة ملاكي متفحمة فى الغربية .
الأهلي يحصد 1.2 مليار جنيه من عقود الرعاية .. ومليار أخرى في الطريق
نجحت إدارة الأهلي في تحقيق نقلة نوعية في حقوق الاستثمار والتسويق خلال العامين الماضيين لتصل الي حصد ما يقارب مليار و300 مليون جنيه .