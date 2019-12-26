بسبب بطاطين.. أردوغان يلاحق أكراد تركيا بتهم الإرهاب

يواجه رؤساء بلديات في تركيا ينتمون لحزب الشعوب الديمقراطي الكردي، تهمًا تتعلق بالإرهاب بسبب تقديم المساعدات للمهاجرين.



ووفقًا لصحيفة "أحوال" التركية، استشهد مدع عام في مقاطعة فان التركية، في لائحة الاتهام الخاصة برؤساء البلديات الأكراد، بالبطاطين التي منحوها للاجئين والمهاجرين كدليل على المساعدة والتحريض على الإرهاب.



في 8 نوفمبر الماضي، ألقت القوات التركية القبض على شهيد كورت، وعظيم ياكان، من الحزب الديمقراطي الشعبي المؤيد للأكراد، وتم اعتقالهما بعد ثلاثة أيام.



وقالت صحيفة "جازيتي دوفار" التركية، إن لائحة الاتهام ضد كورت وياكان تقول إنهما قدما البطاطين لحزب العمال الكردستاني والذي يقاتله الرئيس رجب طيب أردوغان.



وتستضيف مقاطعة فان العديد من المهاجرين واللاجئين، الذين ينتهي بهم المطاف بالنوم في الشوارع أو في المباني المهجورة، لذلك وزعا كورت وياكان اللذان كان يرأسان بلدية قضاء إيبكيولو، البطاطين على المهاجرين، وقدما وجبات ساخنة يوميًا وفواكه طازجة كجزء من المساعدات التي تقدمها وزارة الأشغال الاجتماعية.