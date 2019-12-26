حمدى النقاز يكشف حقيقة طلب العودة لـ الزمالك

كشف التونسي حمدي النقاز الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك حقيقة طلبه العودة إلى صفوف الأبيض من جانب بعض لاعبي الفريق.



وفسخ النقاز عقده مع الزمالك مؤخرًا رافضًا البقاء مع الفريق بسبب تأخر الإدارة في دفع مستحقاته المالية.



وقال النقاز "لم أطلب العودة لصفوف الزمالك وما أثير في هذا الأمر عار تمامًا من الصحة".



وواصل "لم أحسم قراري النهائي حتى الآن وأفضل بين بعض العروض قبل تحديد وجهتي المقبلة".



وتعادل الزمالك في آخر المواجهات أمام الانتاج الحربي سلبيًا ضمن منافسات بطولة الدوري على ملعب السلام.

