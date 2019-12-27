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أصل الحكاية

آخر أحداث 2019.. المعهد القومي للفلك يوضح توقيتات ومراحل الكسوف الحلقي

الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 02:28 ص
هندي يشاهد الكسوف
هندي يشاهد الكسوف الحلقي
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عبدالله قدري
شهدت عدة مناطق حول دول العالم، من بينها مصر ودول الخليج كسوفا حلقيا، كما أعلن المعهد القومي للفلك.

وكان أشرف تادرس رئيس قسم الفلك بالمعهد قال إن هذا الكسوف هو آخر كسوف وآخر حدث فلكى لعام 2019 يمكن رؤيته فى شمال شرق قارة أفريقيا وقارة أسيا وشمال وغرب أستراليا، كما يُرى أيضا فى الهند وسيرلانكا.

وشاهد العالم كله مظاهر الكسوف الحلقي، وفي مصر تمت رؤية نهاية الكسوف الجزئي بعد شروق الشمس على الحدود الشرقية "سواحل البحر الأحمر" في رأس غارب لمدة 3 دقائق، وفي الغردقة لمدة 7 دقائق، وفي سانت كاترين لمدة 6 دقائق، وفي شرم الشيخ ودهب وطابا وسفاجا لمدة 9 دقائق، وفي القصير لمدة 12 دقيقة، وفي مرسى علم لمدة 15 دقيقة، وفي شلاتين لمدة 20 دقيقة، وفي أبورماد لمدة 26 دقيقة، وفي حلايب لمدة 27 دقيقة، حسبما أعلن مرصد حلوان.

ويحدث الكسوف الحلقي عندما يكون القمر، أثناء دورته الشهرية حول الأرض في طور المحاق في نهاية الشهر القمري وقبل ولادة الهلال الجديد مباشرة، حيث يقع القمر بين الأرض والشمس على خط الاقتران، وهو الخط الواصل بين مركزي الأرض والشمس أو قريبًا منه، وفي تواجده على إحدى العقدتين الصاعدة أو الهابطة، أو قريبًا منهما.

من جانبه، قال المعهد القومى للبحوث الفلكية، إن الكرة الأرضية ستشهد الكسوف الحلقى للشمس، فى "الهند، سيرلانكا، سنغافورة، إندونيسيا، وبعض مدن الإمارات العربية المتحدة، رأس روبس بسلطنة عُمان، الهفوف بالمملكة العربية السعودية، وجنوب الدوحة"، وخلال رحلته سوف يقطع مسار الكسوف الحلقى ما يقارب من 12 ألف و900 كيلومتر من سطح الأرض ومغطيًا مساحة عرضها 118 كيلومترا.
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