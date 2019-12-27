سامو زين: أفضل هذه الأغنية لـ عبدالحليم حافظ.. شاهد

استضاف برنامج "شريط كوكتيل"، الذي يقدمه الفنان هشام عباس عبر قناة الحياة، اليوم الخميس، فى تمام العاشرة والنصف مساءً، الفنان ساموزين ليكشف عن مشوارها الفنى.





وعند سؤاله عن الأغنية التى يفضلها للعندليب، رد سامو زين: "أفضل أغنية "أنا كل ماقول التوبة يابوي، مردفا:"عبدالحليم حافظ مدرسة لوحده ولازم يفضل موجود بأغانيه".





كما غنى سامو زين مع مقدم البرنامج النجم هشام عباس، جنبًا إلى جنب بعض الأغانى الأخرى، حيث يتم عمل "كوكتيل" من الأغانى للبرنامج.





وطرح المطرب سامو زين أحدث كليباته ويحمل اسم "متل الولد" عبر قناته الرسمية على موقع "يوتيوب" وهو من كلمات جاد خوري وتوزيع أسامة عبد الهادى وألحان سامو زين ومن إخراج شريف فرانسيس وظهر من خلاله بلوك جديد عليه يقدمه لأول مرة فى كليباته.







