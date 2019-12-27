حبس عاطل لاتجاره في المواد المخدرة بمدينة نصر

قررت نيابة أول مدينة نصر، حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالاتجار فى المواد المخدرة وحيازته كمية من مخدر الفودو تزن 2 كيلو جرام ومواد أخرى لتصنيعه بدائرة القسم.





وكان قد تمكن النقيب محمد أحمد مجلي، معاون مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول، من ضبط عاطل حال تواجده بمنطقة سكنه وبحوزته كمية من الفودو المخدر وزنت 2 كيلو جرام و10 زجاجات بداخلها مادة الأسيتون التي تستخدم في تصنيع مخدر الفودو، ومبلغ مالي 3000 جنيه وهاتف محمول.





واعترف المتهم بحيازته للمواد المخدرة بقصد التصنيع والاتجار والمبلغ المالي من متحصلات تجارته غير المشروعة، والهاتف لتسهيل الاتصال بعملائه.



