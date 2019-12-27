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منوعات

مفيدة ونشاص.. جياد سطرت اسمها بحروف من ذهب في كأس الفروسية بالسعودية

الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 02:27 ص
صدى البلد
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سعيد العربي
تُعد الخيل العنصر الأهم في سباقات الفروسية والخيول، فبدون جواد مدرب تدريبًا عاليًا، ويحظى بالرعاية الصحية والغذائية، والاهتمام بكل كبيرة وصغيرة تخصه، لا يمكن الفوز –بالطبع- في سباقات تشكل فيها الحلقة الأقوى والأهم، بحسب سبق.

ومنذ انطلاق كأس ولي العهد للخيل عام 1387هـ/1969م، شهد ميدان الفروسية السعودية صولات وجولات، وبصمات لا تمحى لجياد أصيلة أهدت أصحابها الفوز بالكأس العريقة الغالية.

وتسلط الأضواء هذا العام على البطولة الكبيرة التي تقام تحت رعاية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وبمجموع جوائز يصل إلى 1.8 مليون ريال.

وتتنافس الجياد وأصحابها للفوز بالجائزة الكبرى، ولكن بنظرة للخلف على تاريخ البطولة نجد جيادًا سطرت اسمها بحروف من ذهب. وتستعرض "سبق" بعضًا من هذه الأسماء.

خيول الإسطبل الأبيض

منذ انطلاق السباقات الرسمية السعودية عام 1387هـ والإسطبل الأبيض لأبناء الملك عبدالله بن عبدالعزيز –يرحمه الله- ضلع ثابت في سماء البطولات الكبرى؛ حيث سجل الإسطبل الأبيض نفسه في قائمة الإسطبلات السعودية الأكثر فوزًا بكأس ولي العهد منذ انطلاقها عام 1387هـ بواقع 24 مرة.

وسجلت الجياد البيضاء منذ ذلك التاريخ إنجازاتها الكبيرة، ونذكر منها الجواد (العاصي) الذي حقق كأس ولي العهد عام 1389هـ، وكذلك الجواد (البشر) الذي واصل الإنجازات فحقق كأس ولي العهد عام 1418هـ.

خيول الإسطبل الأزرق

وفي الإسطبل الأزرق لأبناء الأمير محمد بن سعود الكبير بصمة في تاريخ سجلات كأس ولي العهد، حيث تأتي جياده في المركز الثاني من ناحية عدد مرات الفوز بكأس ولي العهد، ومنها الفرس (ماتهاب) التي استطاعت الفوز بكأس ولي العهد عام 1420هـ.

خيول الإسطبل الأخضر

يُعد الإسطبل الأخضر لأبناء الأمير بدر بن عبدالعزيز في مقدمة الجياد المنافسة على البطولات الكبرى وسجل التاريخ لها حضورها القوي مثل (صاهود) الذي حقق كأس ولي العهد عام 1403هـ و(وراد) الذي حقق الكأس أيضًا عام 1407هـ و(طوفان) الذي حقق هذه الكأس عام 1415هـ، كما حقق الجواد (سويد) كأس ولي العهد عام 1427هـ.

خيول الإسطبل الأحمر

أما الإسطبل الأحمر للأمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز فقد سطر تاريخه عبر الجواد (عربان) الذي يعد أول حصان يحقق ثلاثية كأس ولي العهد أعوام 1392 و1394 و1395هـ.

خيول الإسطبل الأخضراني

أما الإسطبل الأخضراني للأمير عبد العزيز بن فهد بن عبد العزيز فقد حقق كأس ولي العهد للفروسية عام 1418هـ عن طريق الجواد (فواز).

مفاجآت السباق

وسجلت الفرس (مفيدة) لفنجال الشيباني مع المدرب هلال الشيباني نفسها في سجلات الذهب، عندما استطاعت الفوز بهذه البطولة الغالية عام 1997م/1417هـ كأول فرس تنتزع كأس ولي العهد من خارج الإسطبلات الكبرى.

كما كان للجواد (سيف الرياض) حضور كبير بفوزه بالجائزة عام 2016م، مع الخيال لويس موراليس، والمدرب مهدي العامري. وهو الجواد المملوك لتركي بن مهدي العامري.

وفي العام الماضي تمكن الجواد (نشاص) من تحقيق المستحيل من خلال التقدم من المراكز الأخيرة، والمثابرة حتى تمكن من الغور بالمركز الأول، حيث توج بطلًا لكأس ولي العهد لفئة الإنتاج لحسن عيسى محمد الشاعر أبو عينين، والمدرب عبد الرحمن الشافي والخيال وجبرتو راموس. بينما تُوج الجواد (هيبو) بجائزة كأس ولي العهد فئة المستورد، لعبد الرحمن عبد الله عبد العزيز المخضوب والمدرب فهد عبد المنعم والخيال مشاري العيسى.
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