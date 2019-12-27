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برلمان

نائب يشيد بقرار فصل إسناد مهام الاستثمار لرئاسة الوزراء

الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 05:00 ص
النائب حسن السيد
النائب حسن السيد
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أحمد أيمن
أشاد النائب حسن السيد، عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، بإسناد هيئة الاستثمار إلى رئيس الوزراء، مشيرا أن ذلك يضمن الجدية في تنفيذ القرارات الخاصة بالاستثمار وضمان الشفافية والوضوح فيما يتعلق بهذا الملف.

وأكد السيد في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن وزارة الاستثمار لم يكن لها دورا ملحوظا أو تأثير فعلي خلال الفترة الأخيرة، على الرغم من تعديل التشريعات الخاصة بالاستثمار وإبرام المزيد من الاتفاقيات، فضلا عن التحسن الاقتصادي التي شهدته الدولة إلا أن الوزارة كانت "حبر على ورق".

وتوقع النائب، انتعاشة قوية للاستثمار خلال الفترة القادمة بعد قرار الإسناد، مطالبا بتعميم القرار على كافة الوزارات والهيئات غير النشطة.
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