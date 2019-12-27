في موسمه.. طريقة عمل كيكة اليوسفي

كيكة اليوسفي من الحلويات السهلة والمحببة لدى الجميع وهى ذات قوام طرى ولذيذ ، وفي موسم اليوسفي يمكن أن تستغلي انتشاره وتقدمي لأبنائك كيكة اليوسفي.. وإليكم الطريقة.





الشربات:

شرائح قشر اليوسفي مقطعة رفيعة طوليًا

100 جرام سكر + 10 ملليلتر ماء + 1/2 كوب عصير اليوسفي

طريقة التحضير:

- يتم تحضير الشربات بوضع السكر والماء فى إناء على النار على حرارة عالية حتى يغلى الشربات ثم يترك على نار هادئة لمدة 5 دقائق

- يضاف قشر اليوسفى إلى الشربات ويترك على نار هادئة حتى يصبح شفافا" ثم يصفى.

- يضاف عصير اليوسفى الى شراب السكر ويترك ليغلى على نار عالية ويرفع من النار ويترك حتى يبرد





مكونات الكيك:

120 جرام زبدة

150 جرام سكر

2 بيضة

بشر 1 يوسفي

180 جرام دقيق

1 ملعقة صغير بيكنج باودر

60 ملليلتر حليب

30 ملليلتر عصير يوسفي.





طريقة التحضير الكيك :

- يتم خفق الزبدة والسكر حتى يصبح الخليط فاتح اللون وقشدى الملمس

- يتم خلط الدقيق والبيكنج باودر ثم يضاف إلى خليط البيض على مرحلتين بالتبادل مع الحليب وعصير اليوسفى

- يوضع خليط الكيك فى صينيه فرن مدهونة بالزبدة وترش بالدقيق وتخبز فى فرن بدرجة حرارة 170 درجة مئوية لمدة 25 دقيقه تقريبا" أو إلى أن تخرج السكين منها دون التصاق إى شئ بها

- ترفع الكيك من الصينية وتوضع على شبكه التبريد