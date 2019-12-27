حسن مكاوي: لدينا مشكلة مع خريجي الإعلام واحتياجات سوق العمل.. فيديو

قال الدكتور حسن عماد مكاوي عميد كلية الإعلام بجامعة القاهرة الأسبق وعضو المجمع العلمي المصري، إننا لدينا مشكلة كبيرة فيما يتعلق بإعداد خريجي كليات وأقسام الإعلام المختلفة وبين احتياجات سوق العمل الإعلامي.





وأضاف مكاوي، خلال حواره مع الإعلامي أيمن عدلي في برنامج «أخبار مصر» المذاع على التلفزيون المصري، أن احتياجات سوق العمل الاعلامي في مصر محدود و تطورها بطيئ وبالتالي لا تستوعب كل هذه الأعداد التي تلتحق بالإعلام.





وأوضح عميد كلية الإعلام بجامعة القاهرة الأسبق أنه للأسف عدد كبير من الخريجين لم يجد فرصة جيدة للعمل في مجالات الإعلام المختلفة، فضلا عن طريقة التدريب والتعيين التي تتحكم فيها عوامل أخرى بعيدة عن الكفاءة و المناسبين لمزاولة مهنة الإعلام .





وأشار إلى أنه كان حلمه أن يعمل في الصحافة وليس الإعلام، وهو من هواة التمثيل أيضا والسينما والمسرح كان يتمنى ان يكون مخرج وهذا ما درسه في كلية الاعلام قسم الاذاعة والتلفزيون، لافتا إلى أن دخوله في مجال الصحافة جاء بعد عام 2013 .



