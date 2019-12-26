بدء تصوير"سيف الله" منتصف يناير المقبل

صرح المخرج رؤوف عبد العزيز أن مسلسل سيف الله المأخوذ عن عبقرية خالد للاديب محمود عباس العقاد سيبدأ تصوير أولى حلقاته منتصف يناير القادم ومن المقرر الانتهاء منه نهاية شهر مايو المقبل 2020.



وأعرب رؤوف عن سعادته بالفريق المشارك معه بالعمل، خاصة النجم عمرو يوسف الذي رشحه لأداء الشخصية لإيمانه العميق وإحساسه الصادق بالقدوة والقامة الإسلامية خالد بن الوليد فهي شخصية تتمتع على الجانب الإنساني بالنقاء والشجاعة والذكاء ما يعد فلته في التاريخ الإسلامي والإنساني اجمالا.



وألمح رؤوف أننا في أشد الحاجه الي مسلسل سيف الله الذي يتعرض لرمز ديني آمن بصحيح الدين الحنيف وقاتل من أجله معتمدا علي صحيح العقيدة التي زرعها به الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلّم.



وانهى رؤوف قائلا إننا في حاجه الي عودة الإحترام والتقدير للشخصيات والرموز التاريخية بكافة المجالات وشتي ميادين الحياة، فأمه لا تحترم رموزها هي أمة بلا بوصلة أو هدف وهو ما تحققه شخصية خالد بن الوليد والتي أتوقع أن تلتف حولها الشباب وتصبح مثلا اعلي للكثير منهم وتبعدهم عن كل الضلالات الفكرية التي تلحق بهم وتجعل منهم شخصية مفيدة وناجحة.