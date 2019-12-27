ترتيب الدوري الإنجليزي بعد رباعية ليفربول في شباك ليستر سيتي

حقق فريق ليفربول فوزه الـ17 أمام ليستر سيتي بحسمه اللقاء بأربعة أهداف دفعة واحدة دون رد، وذلك في المباراة التي جمعت الفريقين على أرضية ملعب "كينج باور" ضمن منافسات الجولة الـ19 من البريميرليج.



وسجل فيرمينو الهدف الأول بالدقيقة 32 من تمريرة عرضية أكثر من رائعة عن طريق ترينت ارنولد إلى داخل منطقة الجزاء من الجبهة اليسرى ارتقى لها روبيرتو فيرمينو برأسية متقنة في الشباك.



وجاء الهدف الثاني من ركلة جزاء احتسبها الحكم الإنجليزي مايكل أوليفر تصدر لها جيمس ميلنر بعد لحظات من دخوله بديلًا بعد خروج الفرعون المصري محمد صلاح.



فيما جاء الهدف الثالث من تمريرة عرضية أرضية عن طريق ترينت أرنولد وصلت لروبيرتو فيرمينو الذي يسددها في داخل الشباك، قبل أن يوثق المتألق أرنولد من تألقه بهدف رابع من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.



الفوز رفع رصيد ليفربول إلى 52 نقطة في صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، مبتعدًا بـ 13 نقطة عن ليستر سيتي صاحب المركز الثاني بـ 39 نقطة.



وجاء ترتيب الدوري الإنجليزي كاملًا كالآتي:



