AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد رباعية ليفربول في شباك ليستر سيتي

الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 12:02 ص
صدى البلد
Advertisements
أحمد هاني
حقق فريق ليفربول فوزه الـ17 أمام ليستر سيتي بحسمه اللقاء بأربعة أهداف دفعة واحدة دون رد، وذلك في المباراة التي جمعت الفريقين على أرضية ملعب "كينج باور" ضمن منافسات الجولة الـ19 من البريميرليج.

وسجل فيرمينو الهدف الأول بالدقيقة 32 من تمريرة عرضية أكثر من رائعة عن طريق ترينت ارنولد إلى داخل منطقة الجزاء من الجبهة اليسرى ارتقى لها روبيرتو فيرمينو برأسية متقنة في الشباك.

وجاء الهدف الثاني من ركلة جزاء احتسبها الحكم الإنجليزي مايكل أوليفر تصدر لها جيمس ميلنر بعد لحظات من دخوله بديلًا بعد خروج الفرعون المصري محمد صلاح.

فيما جاء الهدف الثالث من تمريرة عرضية أرضية عن طريق ترينت أرنولد وصلت لروبيرتو فيرمينو الذي يسددها في داخل الشباك، قبل أن يوثق المتألق أرنولد من تألقه بهدف رابع من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.

الفوز رفع رصيد ليفربول إلى 52 نقطة في صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، مبتعدًا بـ 13 نقطة عن ليستر سيتي صاحب المركز الثاني بـ 39 نقطة.

وجاء ترتيب الدوري الإنجليزي كاملًا كالآتي:

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد رباعية ليفربول في شباك ليستر سيتي
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الدوري الإنجليزي.. محمد صلاح يقود تشكيل ليفربول أمام واتفورد

الدوري الإنجليزي.. 25 دقيقة سلبية بين ليفربول وواتفورد

الدوري الإنجليزي.. محمد صلاح يؤكد تفوقه أمام واتفورد ويسجل هدفا عالميا

ليستر سيتي ضد ليفربول.. الريدز يتقدم 1-0 في مباراة المتصدر

ليستر سيتي ضد ليفربول.. الريدز يقترب من خطف الـ 3 نقاط بهدف فيرمينو في الشوط الأول

ليفربول يحقق رقمين قياسيين بعد نهاية الشوط الأول مع ليستر سيتي

ترشيحاتنا

عبد الله السعيد يوافق على الانتقال لـ الزمالك في يناير بترحيب مرتضى منصور

شاهد.. محمد رمضان برفقة زوجته من داخل طائرة

توقعات الأبراج وحظك اليوم الجمعة 27/12/2019 مهنيا وعاطفيا وصحيا

رياح وأمطار ..الأرصاد تحدد موعد استقرار حالة الطقس في مصر.. فيديو

بالفيديو.. رد فعل محمد صلاح لحظة خروجه بديلا أمام ليستر سيتي

الأهلي يحصد 1.2 مليار جنيه من عقود الرعاية .. ومليار أخرى في الطريق

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الصور الأولى لـ حفرية زاحف بحري عملاق عمره 70 مليون سنة بالوادي الجديد

مشاهد من لقاء رئيس الوزراء مع رؤساء التحرير والكتاب الصحفيين

بريطانية تعرض 15 ألف جنيه إسترليني مكافأة لاستعادة كلبها المسروق