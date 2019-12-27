AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

مشاهير من بلدنا| سعد جاويش ابن كفر الشيخ.. العالم الأزهري وموسوعة علم الحديث

الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 07:30 ص
سعد جاويش
سعد جاويش
Advertisements
محمود زيدان
حبا الله محافظة كفر الشيخ بعلماء أفذاذ يُشار إليهم بالبنان في شتى المجالات والعلوم، ومن بين هؤلاء العلماء المشاهير، الذين تركوا بصمة واضحة في العلم، الدكتور سعد جاويش، ابن قرية رزق جاويش التابعة لمركز سيدي سالم بمحافظة كفر الشيخ، والذي رحل عن عالمنا الفاني عن عمر يناهر 78 عامًا، قضى منها أكثر من 60 عامًا في خدمة الدعوة الإسلامية.

ولد الدكتور سعد سعد رزق جاويش، عام 1941م، وحفظ القرآن الكريم في سنٍ مبكرة، والتحق بالأزهر الشريف، حتى حصل على درجة الدكتوراه، من كلية أصول الدين جامعة الأزهر الشريف، ونال درجة الأستاذية في علم الحديث، وكان من أبرز العلماء المتخصصين في الحديث الشريف وعلومه.

درس وتعلّم، ودأب على العلم وسافر ورحل -رحمه الله تعالى- وعرفه تلامذته عالمًا صالحًا نقي السريرة صالح الظاهر سليم الصدر، يقول الحق ولا يخاف في الله لومة لائم، سريع العبرة في الله عز وجل، كريمًا لا يبخل على من يأتيه بشيء يطرح المسائل ويسأل الطلبة ويستنهض أفكارهم ويُصححها.

وكان الراحل محبًا لآل البيت مشغفًا بهذا الحب، متواضعًا كثير التواضع لين الجانب من أكثر الناس هضما لنفسه، لا يُسب أحد في مجلسه حتى المخالف، وكان يروي الشيخ رحمه الله عن عدد من العلماء المسندين منهم: الشيخ محمد ياسين الفاداني، والشيخ عبد الله بن صديق الغماري، والشيخ محمد زكي إبراهيم ، والسيد محمد بن علوي المالكي، الشيخ محمد ضياء الدين بن محمد نجم الدين الكردي، والشيخ محمد نجم الدين الكردي.

وقد ساهم، العالم الأزهري الجليل الدكتور سعد جاويش، في إغناء المكتبة الإسلامية بمؤلفات زاخرة، منها رفع الحرج عن الأمة في ضوء الكتاب والسنة، وكتاب سنن الزكاة، وكتاب موقف السنة من التبرج، وكتاب السنة مسؤولية الأمة شبهات وردود، وكتاب آداب الدعاء، وكتاب آداب العلم ، وغير ذلك من الكتب القيمة.

ومن علامات حُسن الخاتمة، لهذا العالم الرباني الجليل، كما قيل من أحد تلامذته في علم الحديث، أنه - رحمه الله – ختم قراءة صحيح الإمام البخاري منذ أيام، وكان ينوي البدء في كتاب آخر من كتب السنة النبوية المشرفة، وشيع جثمانه في منتصف سبتمبر الماضي، في موكب جنائزي مهيب خرج من الجامع الأزهر الشريف، ليواري الثرى بمسقط رأسه بمحافظة كفر الشيخ.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

علماء الأزهر: النبي محمد بُعث لتحويل الأمة من الحرب للسلام

الآلاف يشاركون في مجلس حديثي بالجامع الأزهر بمناسبة المولد النبوي

امتلأ عن آخره .. 50 صورة من احتفال الجامع الأزهر بذكرى المولد النبوي

مفتي الجمهورية الأسبق: أمي كانت تدعو لي «ربنا يجعل فى وجهك جوهرة وفى فمك سكرة»

أسامة الأزهري: الله أنعم على مصر بجيشين القوات المسلحة والأزهر الشريف

مؤرخ الأزهر د/ مجاهد الجندي في ذكراه الأولى

ترشيحاتنا

اكتشاف قبر تاريخي عمره 800 عام في السعودية.. وصخرة تكشف عن هويته

أهم الأخبار: البيت الأبيض يكشف تفاصيل اتصال ترامب والسيسي.. وشوقي غريب يكشف عن طلب الرئيس من المنتخب الأوليمبي

سنن يوم الجمعة.. الإفتاء: 8 أعمال يستحب فعلها

تحطم طائرة ركاب تقل 100 شخص في كازاخستان

أخبار الفن: نهال عنبر تنفي خبر وفاة شويكار.. وسمير صبري يحتفل بعيد ميلاده بطريقته الخاصة

اختبر قوة ملاحظتك وحدد الاختلافات في الصورة خلال 60 ثانية

AdvertisementS

تناول 5 حبات من اللب السوري واكتشف ما تأثيره على جسمك

دواء مجاني يعالج ٤٤٦ مرضا.. مشروب لا تتوقف عن تناوله أبدا

أخبار الرياضة.. موقف الزمالك من انضمام كهربا لـ الاهلي.. حقيقة استقالة مرتضى منصور

إيقاف برنامج Arab wood على قناة روتانا| تفاصيل

تعرف على شروط بيع 114 شقة بالتجمع الخامس بمقدم 150 ألف جنيه.. خدمات

نجم الزمالك السابق: الأهلي فاوضني 3 مرات وهذا هو عيب شيكابالا

شكوى الأهلي ضد مرتضي منصور.. القيعي يفتح النار على اللجنة الخماسية

أخبار الحوادث.. شات إباحي وفيديوهات جنسية تكشف جريمة قتل الزوجة الخائنة لزوجها بالزيتون.. 5 أشخاص يطلقون النار على جواهرجي فى العياط

مفاجأة.. 3 مشروبات غير متوقعة تساعد على التخلص من نزلات البرد

مآساة عروسة.. زوجها يشعل النيران فيها بسبب الخلفة.. والدتها وشقيقها: خدها عروسة رجعها جثة.. فيديو وصور

لأول مرة...الزمالك يكشف عن موقفه من انضمام كهربا لـ الأهلي ومصير بوطيب

بيان عاجل من البنتاجون بشأن تدريبات روسيا وإيران في الخليج

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالفأس.. لبناني يقتحم بنكا ويحاول الاعتداء على الموظفين للحصول على أمواله

إصابة مواطن سعودي بحرق في عينه بعد نظره إلى الشمس لثوان فقط وقت الكسوف

مطرب أمريكي شهير يثير الجدل بإلقاء الأموال على الفقراء في الهواء