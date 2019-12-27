مشاهير من بلدنا| سعد جاويش ابن كفر الشيخ.. العالم الأزهري وموسوعة علم الحديث

حبا الله محافظة كفر الشيخ بعلماء أفذاذ يُشار إليهم بالبنان في شتى المجالات والعلوم، ومن بين هؤلاء العلماء المشاهير، الذين تركوا بصمة واضحة في العلم، الدكتور سعد جاويش، ابن قرية رزق جاويش التابعة لمركز سيدي سالم بمحافظة كفر الشيخ، والذي رحل عن عالمنا الفاني عن عمر يناهر 78 عامًا، قضى منها أكثر من 60 عامًا في خدمة الدعوة الإسلامية.





ولد الدكتور سعد سعد رزق جاويش، عام 1941م، وحفظ القرآن الكريم في سنٍ مبكرة، والتحق بالأزهر الشريف، حتى حصل على درجة الدكتوراه، من كلية أصول الدين جامعة الأزهر الشريف، ونال درجة الأستاذية في علم الحديث، وكان من أبرز العلماء المتخصصين في الحديث الشريف وعلومه.





درس وتعلّم، ودأب على العلم وسافر ورحل -رحمه الله تعالى- وعرفه تلامذته عالمًا صالحًا نقي السريرة صالح الظاهر سليم الصدر، يقول الحق ولا يخاف في الله لومة لائم، سريع العبرة في الله عز وجل، كريمًا لا يبخل على من يأتيه بشيء يطرح المسائل ويسأل الطلبة ويستنهض أفكارهم ويُصححها.





وكان الراحل محبًا لآل البيت مشغفًا بهذا الحب، متواضعًا كثير التواضع لين الجانب من أكثر الناس هضما لنفسه، لا يُسب أحد في مجلسه حتى المخالف، وكان يروي الشيخ رحمه الله عن عدد من العلماء المسندين منهم: الشيخ محمد ياسين الفاداني، والشيخ عبد الله بن صديق الغماري، والشيخ محمد زكي إبراهيم ، والسيد محمد بن علوي المالكي، الشيخ محمد ضياء الدين بن محمد نجم الدين الكردي، والشيخ محمد نجم الدين الكردي.





وقد ساهم، العالم الأزهري الجليل الدكتور سعد جاويش، في إغناء المكتبة الإسلامية بمؤلفات زاخرة، منها رفع الحرج عن الأمة في ضوء الكتاب والسنة، وكتاب سنن الزكاة، وكتاب موقف السنة من التبرج، وكتاب السنة مسؤولية الأمة شبهات وردود، وكتاب آداب الدعاء، وكتاب آداب العلم ، وغير ذلك من الكتب القيمة.



