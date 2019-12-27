حبس 5 أشخاص أطلقوا النار على جواهرجي لسرقته في العياط

قررت نيابة العياطن حبس 5 أشخاص أطلقوا النار محاولين سرقة مالك محل مصوغات بالجيزة، 4 أيام على ذمة التحقيقات.





البداية عندما تبلغ لمركز شرطة العياط بمديرية أمن الجيزة من (مالك محل مصوغات كائن بقرية الناصرية بدائرة المركز) بقيام أشخاص مجهولين يستقلون سيارة ربع نقل بإطلاق 2 عيار نارى من سلاح كان بحوزتهم على سيارته، مما أدى لحدوث تلفيات بها وهروبهم عقب ذلك .





تم تشكيل فريق بحث تنسيقًا مع الأجهزة المعنية، أسفرت جهوده عن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة (5 أشخاص لأحدهم معلومات جنائية مسجلة) وبحوزة أحدهم (بندقية آلية وعدد 3 طلقات) .





وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة واتفاقهم على سرقة المجنى عليه؛ لاعتقادهم أن بحوزته بعض المصوغات الذهبية، وقيامهم بتتبع المذكور وعقب استقلاله سيارته قاموا بمحاولة استيقافه عنوةً بواسطة سيارة ملك أحدهم (تم العثور عليها) إلا أنهم فشلوا فى ذلك، الأمر الذى دفع أحد المتهمين بإطلاق عيارين ناريين عليه وتمكن المُبلغ من الهرب، وتخوفهم من ملاحقته لعدم ضبطهم.



