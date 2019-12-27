أخبار الفن | محمد سعد: اعتذرت عن علاء الدين لأنى مش رقاصة.. ومحمد رمضان برفقة زوجته فى الطائرة.. مى عز الدين تخوض السباق الرمضانى بـ ليالينا

نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار الفنية المتنوعة، نستعرض أبرز ما جاء فيها، من خلال التقرير التالي:
أنا مش رقاصة.. محمد سعد: اعتذرت عن مسرحية علاء الدين بسبب مجدى الهوارى
أكد الفنان محمد سعد أنه يقوم بالتحضير لعمل فنى جديد خلال الفترة الحالية لكن لم تكتمل ملامحه بعد.
وأشار فى تصريحات خاصة أنه اعتذر مؤخرا عن المشاركة فى مسرحية علاء الدين الذى يقوم ببطولتها الفنان أحمد عز بسبب المخرج.
منى زكى تعود للدراما التليفزيونية رمضان 2020
بعد غياب لاكثر من ثلاث سنوات عن الدراما التليفزيونية منذ ان قدمت مسلسل "أفراح القبة"، قررت الفنانة منى زكى العودة الى الدراما خلال شهر رمضان 2020.
وعلم "صدى البلد"، ان منى زكى من المقرر ان تعود للدراما التليفزيونية من خلال مسلسل "إيزيس"، الذى سبق وان تعاقدت عليه العام الماضى، الا ان تم تأجيله بسبب ضيق الوقت.
مى عز الدين تخوض ماراثون رمضان بهذا العمل
بدأت الفنانة مى عز الدين التحضير لعمل درامى جديد تخوض من خلاله الماراثون الرمضانى 2020.
العمل الجديد الذى تخوض من خلاله مى عز الدين المنافسة الرمضانية يحمل اسم " ليالينا "، وتدور أحداثه فى إطار رومانسى اجتماعى.
بطل عروس بيروت يتخلى عن شعره .. شاهد
نشر الفنان اللبنانى جاد أبو علي ، أحد أبطال مسلسل عروس بيروت عبر صفحته الشخصية على موقع الصور والفيديوهات الشهير " إنستجرام " صورة له أثناء قص شعره.
وعلق على الصورة قائلا: "من زمان وأنا بتمنى يوصل طول شعري لهالمرحلة! ، مرحلة إقدر أوقف مع مرضى عم يعانو كل لحظة من هالمرض الخبيث! ، وهيك صار نص شعري بتصرّفهم وأكيد رح يلبقلهم أكتر مني، وانشالله كون عم إرسم لو حتى ضحكة صغيرة على وجوههم!" .
محمد رمضان برفقة زوجته من داخل طائرة
شارك الفنان محمد رمضان الجمهور صورة علي حسابه الشخصي عبر موقع "انستجرام" من خلال خاصية "استوري"برفقة زوجته من داخل طائرة.
وظهر محمد رمضان في الصورة وهو يحتضن زوجته وعلق "رمضان" علي الصورة قائلا:" الملك والملكة.