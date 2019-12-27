AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

بـ 811 مليون جنيه.. تفاصيل تطوير 7 مناطق عشوائية بـ الإسكندرية.. فيديو

الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 05:01 ص
العشوائيات - أرشيفية
العشوائيات - أرشيفية
Advertisements
هاني حسين
قال خالد صديق المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات، إنه تم توقيع اتفاقية تعاون مع محافظة الإسكندرية باعتماد مالي 811 مليون جنيه لتطوير 7 مناطق عشوائية.

وأضاف صديق في مداخلة هاتفية في برنامج " المواجهة " المذاع على قناة " إكسترا نيوز"، :"سيتم تطوير 7 مناطق عشوائية في 5 أحياء ضمن خطة تطوير المناطق العشوائية على مدار 10 سنوات".

وتابع:" بدأنا في عملية التطوير من اليوم بعد توقيع اتفاقية التعاون وبدأنا الإجراءات التفعيلية وطرح مشروعات التطوير على الشركات".

وأكمل:" مدة تنفيذ المشروع 12 شهر ونأمل في الإنتهاء من التطوير في فترة من 7 إلى 10 أشهر".

ولفت المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات:" رفع الإعتماد المالي لـ 811 مليون جنيه لأن الإسكندرية محافظة بها مشاكل في الشبكات والطرق والصرف الصحي".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تفاصيل تنمية مناطق عشوائية بالغربية بـ 400 مليون جنيه من صندوق التطوير بمجلس الوزراء | ومديره: أكبر حملة فى الدلتا.. والمحافظ يعلن: نهضه شامله للأهالي | صور

تطوير 5 مناطق غير آمنة بالبحيرة.. رشيد تجنى حصاد خطة الدولة فى القضاء على العشوائيات.. وتسليم 103 وحدات سكنية و9 محلات تجارية للمستحقين ..صور

محافظ البحيرة ومدير صندوق تطوير العشوائيات يسلمان عقود الوحدات السكنية لمنطقة الكسارة برشيد لمستحقيها.. صور

افتتاح منطقة الكسارة العشوائية برشيد بعد تطويرها.. صور

تطوير العشوائيات: نولي اهتماما كبيرا بالتنسيق مع المحافظين الجدد

خالد صديق: ظاهرة البناء العشوائي تشكل خطرًا على الدولة

ترشيحاتنا

حمدي رزق يكشف حقيقة المذابح الصينية لمسلمي الإيغور.. الليلة

سمية الخشاب تتألق بـ فستان قصير يبرز أنوثتها.. شاهد

متى تكون ساعة الاستجابة يوم الجمعة؟

الزمالك يحسم الجدل حول قرب انضمام عبدالله السعيد للفريق خلال الميركاتو الشتوي

بالفيديو.. رد فعل محمد صلاح لحظة خروجه بديلا أمام ليستر سيتي

فاكهة غير متوقعة.. تساعدك على النوم المريح خلال دقائق

AdvertisementS

الزمالك يكشف حقيقة استقالة مرتضى منصور من رئاسة النادى

بالفيديو.. رد فعل محمد صلاح لحظة خروجه بديلا أمام ليستر سيتي

أول رد فعل من بيراميدز بعد أنباء انتقال عبد الله السعيد لـ الزمالك

هل يفعلها مرتضى منصور | تطور مفاجئ فى صفقة انتقال عبدالله السعيد لـ الزمالك

دواء مجاني يعالج ٤٤٦ مرضا.. مشروب لا تتوقف عن تناوله أبدا

دوري للسحرة | عدلي القيعي يكشف رد سيد عبد الحفيظ عن الاستعانة بالسحر فى الأهلى

الصور الأولى لـ حفرية زاحف بحري عملاق عمره 70 مليون سنة بالوادي الجديد

إصابة مواطن سعودي بحرق في عينه بعد نظره إلى الشمس لثوان فقط وقت الكسوف

أخبار الحوادث.. شات إباحي وفيديوهات جنسية تكشف جريمة قتل الزوجة الخائنة لزوجها بالزيتون.. 5 أشخاص يطلقون النار على جواهرجي فى العياط

حمدى النقاز يكشف حقيقة طلب العودة لـ الزمالك

أنا مش رقاصة.. محمد سعد: اعتذرت عن مسرحية علاء الدين بسبب مجدى الهوارى

لأول مرة...الزمالك يكشف عن موقفه من انضمام كهربا لـ الأهلي ومصير بوطيب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إصابة مواطن سعودي بحرق في عينه بعد نظره إلى الشمس لثوان فقط وقت الكسوف

مطرب أمريكي شهير يثير الجدل بإلقاء الأموال على الفقراء في الهواء

اختبر قوة ملاحظتك وحدد الاختلافات في الصورة خلال 60 ثانية