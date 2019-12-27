بـ 811 مليون جنيه.. تفاصيل تطوير 7 مناطق عشوائية بـ الإسكندرية.. فيديو

قال خالد صديق المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات، إنه تم توقيع اتفاقية تعاون مع محافظة الإسكندرية باعتماد مالي 811 مليون جنيه لتطوير 7 مناطق عشوائية.





وأضاف صديق في مداخلة هاتفية في برنامج " المواجهة " المذاع على قناة " إكسترا نيوز"، :"سيتم تطوير 7 مناطق عشوائية في 5 أحياء ضمن خطة تطوير المناطق العشوائية على مدار 10 سنوات".





وتابع:" بدأنا في عملية التطوير من اليوم بعد توقيع اتفاقية التعاون وبدأنا الإجراءات التفعيلية وطرح مشروعات التطوير على الشركات".





وأكمل:" مدة تنفيذ المشروع 12 شهر ونأمل في الإنتهاء من التطوير في فترة من 7 إلى 10 أشهر".



