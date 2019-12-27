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أخبار العالم

الرئاسة الفلسطينية: لا انتخابات بدون القدس مهما كانت الضغوطات

الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 12:00 ص
الرئيس الفلسطيني
الرئيس الفلسطيني محمود عباس
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شيماء مصطفى
أعربت الرئاسة الفلسطينية عن رفضها إجراء الانتخابات بمعزل عن القدس، وفقًا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، إن "مدينة القدس بمقدساتها المسيحية والإسلامية والحفاظ على هويتها العربية الفلسطينية خيار وطني، لا مساومة عليه".

وأضاف أبو ردينة أن "دعوة البعض لإجراء الانتخابات بمعزل عن إجرائها داخل مدينة القدس، هي محاولة للالتفاف على أحد الثوابت الفلسطينية المقدسة لدى الشعب الفلسطيني، وتساوق خطير مع الاحتلال الذي يحاول تهويد المدينة المقدسة".

وأكد أن "موقف الرئيس الفلسطيني محمود عباس والقيادة الفلسطينية، أنه لا انتخابات دون القدس مهما كانت الضغوطات"، مشيرا: "لن نعطي الاحتلال فرصة فرض سياسة الأمر الواقع، وسنستمر بمساعينا مع الجهات الدولية للضغط على إسرائيل للموافقة على مشاركة شعبنا الفلسطيني المقدسي في هذه الانتخابات ترشحا وانتخابا".

ولفت إلى أن القدس لا يجوز بأي حال من الأحوال أن تكون جزءا من أي تفاهمات هدنة تمس القرار الوطني المستقل للوصول الى وضع غامض لا يخدم مضمون الهوية الوطنية.
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