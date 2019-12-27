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تعليم

انطلاق امتحانات تجارة عين شمس.. غدا

الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 08:00 ص
جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
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ياسمين سامي
تبدأ امتحانات الفصل الدراسى الأول للعام الجامعى بكلية التجارة جامعة عين شمس للعام الجامعى ٢٠٢٠/٢٠١٩ غدا السبت الموافق ٢٨ ديسمبر الجاري .

واتخذت الكلية كافة الاستعدادات للامتحانات منذ فترة، حيث تم تجهيز وتجديد أماكن الامتحانات بالكلية، تجديد الإنارة الخاصة بكل لجنة وزيادة أعداد الكشافات الاحتياطية فى حالة انقطاع التيار الكهربائى.

كما تم التنبيه على أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالتواجد داخل اللجان للإجابة على كافة الاستفسارات، وكذلك التأكيد على العيادات الخاصة بالكلية بالتواجد طوال فترات أيام الامتحانات لمواجهة أى طوارئ طبية، 

ونوهت الكلية على الملاحظين بالتعامل بحزم مع حالات الغش فى اللجان والتأكيد على الطلاب بأهمية عدم اصطحاب أجهزة التليفون المحمول داخل اللجان.
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