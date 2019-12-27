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منوعات

اختبر قوة ملاحظتك وحدد الاختلافات في الصورة خلال 60 ثانية

الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 04:18 ص
صدى البلد
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هدير علاء
نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، الخميس، لغزًا حير عددًا كبيرًا من رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الآونة الأخيرة، حيث طُلب من الرواد محاولة تحديد ثمانية اختلافات في صورة تتضمن مجموعة من المعالم السياحية الشهيرة وانعكاساتها.

ومن أبرز المعالم السياحية التي تظهر في هذه الصورة برج إيفل بالعاصمة الفرنسية "باريس" وبرج بيزا المائل في إيطاليا وتمثال الحرية الشهير وغيره من المعالم الشهيرة التي تظهر في الصورة جنبًا إلى جنب أمام بحيرة متجمدة.

والمطلوب تحديدًا هو إيجاد الفروق بين المعالم السياحية وانعكاساتها على البحيرة المتجمدة، وهو أمر ليس سهلًا على الإطلاق، بل يتطلب تركيزًا ودقة ملاحظة عالية.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن الزمن القياسي لحل هذا اللغز هو 60 ثانية.

وفي حال كنت تواجه صعوبة في تحديد كافة الفروق بين المعالم السياحية وبين انعكاساتها، فيمكنك الاطلاع على حل اللغز في اللقطة الثالثة المرفقة أدناه.
اختبر قوة ملاحظتك وحدد الاختلافات في الصورة خلال 60 ثانية
اختبر قوة ملاحظتك وحدد الاختلافات في الصورة خلال 60 ثانية
اختبر قوة ملاحظتك وحدد الاختلافات في الصورة خلال 60 ثانية
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