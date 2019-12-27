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أخبار البلد

مستشار سابق للرئيس الأمريكى: الحراك الشعبى ضد الإخوان وإيران أحد تجليات ثورة 30 يونيو العظيمة

الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 12:01 ص
صدى البلد
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قسم أخبار البلد
أكد الدكتور وليد فارس مستشار العلاقات الخارجية السابق للرئيس الأمريكى، أن الحراك الشعبى ضد الإخوان وإيران فى المنطقة أحد تجليات ثورة 30 يونيو العظيمة فى مصر. مضيفا أن المستقبل فى المنطقة سيكون للمجتمعات المدنية وليس للإسلام السياسى.

وقال الدكتور وليد فارس الذى يعمل حاليا مستشار أعضاء الكونجرس لشئون الشرق الأوسط، ومحلل الأمن القومى فى شبكة فوكس نيوز، ورئيس المجموعة الأطلسية النيابية ، فى حوار خاص "للأهرام"ينشر غدا، وأجراه الصحفى البارز إبراهيم السخاوى، مساعد رئيس التحرير ومتخصص الشئون الدبلوماسية، أن إجراءات عزل ترامب ستتوقف فى مجلس الشيوخ.. وستمنحه نصرا فى الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وأضاف بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وضع خطة عسكرية للرد على إيران إذا تعدت الخطوط الحمراء لأمن الخليج.

وشدد ' فارس " على أن علاقة حماس مع إيران والتنظيمات الارهابية تحبط أى محاولة لحل القضية الفلسطينية.

وأشار إلى أن حل الأزمة السورية يحتاج مفاوضات جادة بين الأكراد والمعارضة وحكومة الأسد فى إحدى العواصم الأجنبية.

وأكد مستشار العلاقات الخارجية السابق أن النظر فى وضع تنظيم الإخوان على لائحة الإرهاب سيكون بعد الانتخابات الأمريكية المقبلة، مضيفا بأن واشنطن لديها قناعة بضرورة  تغيير سياسة قطر الخارجية كى ينتهى دعمها التنظيمات المتطرفة
ونوه الدكتور وليد فارس إلى ضرورة تواجد الرباعى العربى بفاعليه فى واشنطن لكشف ما يقوم به اللوبى القطرى وتنظيم الإخوان من تزييف للحقائق. 

وأكد "فارس" أن واشنطن غير مرتاحه لممارسات أردوغان الأخيرة والعقاب بدأ بإعتراف الكونجرس بمذبحة الأرمن.
مستشار سابق للرئيس الأمريكى: الحراك الشعبى ضد الإخوان وإيران أحد تجليات ثورة 30 يونيو العظيمة
مستشار سابق للرئيس الأمريكى: الحراك الشعبى ضد الإخوان وإيران أحد تجليات ثورة 30 يونيو العظيمة
مستشار سابق للرئيس الأمريكى: الحراك الشعبى ضد الإخوان وإيران أحد تجليات ثورة 30 يونيو العظيمة
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