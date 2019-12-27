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أخبار البلد

نقيب أطباء الأسنان: لا أعلم شيئا عن تسليم كارنيهات دفعة 2018

الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 03:19 ص
صدى البلد
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محمد غالي
أكد نقيب أطباء أسنان مصر، الدكتور ياسر الجندي، أنه لا يعلم شيئا عن الإعلان الذي تم نشره ويفيد باستلام كارنيه النقابة من مقر النقابة العامة.

جاء ذلك في بيان عبر الصفحة الرئيسية للنقابة، مشيرا أنه قد تم وضعه بدون أي موافقه مني وهذا مخالف للائحة وقانون النقابة، وذلك لتغطية فشل النقابة في عمل حفلة تليق باسم النقابة واسم اطباء اسنان دفعة 2018،و بالرغم من وجود مبالغ مالية متحصلة من الأطباء الجدد لهذه الحفلة.

وأضاف :هذا إن دل على شئ فيدل على مدي التخبط في القرارات الذي تتخذ في النقابة وذلك لتغطية فشلهم في وقف قرارات الجمعية العمومية التي أنصفت أطباء الأسنان واقرت أحقيتهم في التسجيل بالنقابة رغما عنهم، لذلك فأنا أرفض هذا القرار شكلا وموضوعًا وسوف نقيم حفله قريبا لأداء القسم وتسليم الكارنيهات تليق لأطباء أسنان مصر ونقابتهم.

وقال :بالنسبة للأطباء الجدد الذين يريدون الكارنيه لإنهاء أوراق لهم سوف يتم تسليم صورة طبق الأصل لتسهيل استخراج أوراقهم.

نقيب أطباء الأسنان: لا أعلم شيئا عن تسليم كارنيهات دفعة 2018
نقيب أطباء الأسنان: لا أعلم شيئا عن تسليم كارنيهات دفعة 2018
نقيب أطباء الأسنان: لا أعلم شيئا عن تسليم كارنيهات دفعة 2018
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