أخبار الحوادث.. شات إباحي وفيديوهات جنسية تكشف جريمة قتل الزوجة الخائنة لزوجها بالزيتون.. 5 أشخاص يطلقون النار على جواهرجي فى العياط

نشر قسم الحوادث بـ " صدى البلد " خلال الساعات الماضية، العديد من أخبار الحوادث المأساوية ضمت بين طياتها جرائم قتل ووقائع أخرى، وفيما يلي أهم ما جاء بها:













شاهد| وزارة الداخلية تشارك الاحتفال باليوم العالمى لذوي الاحتياجات الخاصة

نظمت وزارة الداخلية عددا من الفعاليات للاحتفال باليوم العالمى لذوي الاحتياجات الخاصة ديسمبر 2019، ممثلة فى كافة القطاعات ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.





خطفوا شنطة الدهب.. القبض على عاطلين سرقا "جواهرجي" بالمنيا

تعرض جواهرجي بمدينة ملوى جنوب المنيا للسرقة أثناء عودته إلى منزله علي يد شخصين حيث خطفا حقيبة مجوهراته وفرا هاربين.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.





شات إباحي وفيديوهات جنسية تكشف جريمة قتل الزوجة الخائنة لزوجها بالزيتون

نجح رجال مباحث القاهرة فى كشف غموض بلاغ بوفاة مواطن داخل شقته بالزيتون ، حيث تبين أن هناك شبهة جنائية فى الوفاة وان الزوجة وعشيقها قررا التخلص منه حتى يخلو لهما الجو وممارسة علاقتهما غير الشرعية ، تم ضبطهما ، وأخطرت النيابة التي باشرت التحقيق، وقررت حبس المتهمين على ذمة التحقيق.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.





أثناء هطول الأمطار.. مصرع طالب هندسة صعقا بالكهرباء فى الدقهلية

لقى شاب مصرعه صعقا بالكهرباء عقب لمسه عامود إنارة أثناء هطول الامطار بمنطقة ميزانية ميت فارس التابعة لمركز بنى عبيد بالدقهلية .. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.









أطلقو عليه النار .. ضبط 5 أشخاص حاولوا سرقة مالك محل مصوغات بالجيزة

نجحت الأجهزة الأمنية من ضبط 5 أشخاص أطلقوا النار محاولين سرقة مالك محل مصوغات بالجيزة.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.





الإعدام شنقا لـ عامل خطف طفلا من أمام منزله بزفتى

قضت محكمة جنايات المحلة الكبرى بالإعدام شنقا لعامل وإحالة أوراقه إلى فضيلة المفتى وذلك بعد اختطافه طفل من أمام منزله بقرية حانوت بمركز زفتى بهدف الحصول على فدية نصف مليون جنيها ولكنه قام بخنقه.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.





استيلاء على 10 أطنان سكر .. وكيل تموين الغربية يفتح تحقيقا حول وقائع اختلاس بطنطا

أعلنت مديرية تموين الغربية اليوم عن كشف مخالفات للاستيلاء على المال العام بشركة الجملة ٢ للسلع التموينية بطنطا، وتبين التلاعب والاستيلاء على ١٠٠٠٠ كجم سكر تمويني .. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.





مصرع فتاة دهسا أسفل عجلات قطار سندوب بالدقهلية

لقيت فتاة مصرعها دهسا أسفل عجلات القطار في منطقة سندوب بمحافظة الدقهلية أثناء مرورها المزلقان مسرعة قبل عبور القطار.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.





العثور على هيكل عظمي متفحمًا بجوار شريط السكة الحديد ببني سويف

عثرت قوات الإطفاء التابعة لإدارة الحماية المدنية ببني سويف، على "هيكل عظمي" متفحم بآثار حريق شب بمنطقة من حشائش "الغاب والحلفا" بالمنطقة الواقعة بين شريط السكة الحديد وترعة الإبراهيمية، بقرية "القضابي" التابعة لدائرة مركز الفشن، جنوب بني سويف.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.





مصرع ربة منزل بعد ملامستها لعامود إنارة مجاور لمنزلها