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حوادث

ضبط مرتكب واقعة اقتحام صيدلية بطنطا بالإكراه وسرقة أموال

الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 03:19 ص
صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
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احمد علي
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية أمس من ضبط نجار لاتهامه باقتحام صيدلية وسرقة أدوية ومبالغ مالية بداخلها.

تبين جهود ضباط البحث أن وراء ارتكاب الواقعة "و.م.ح" 40 سنة، ويعمل "نجار" ومقيم قحافة الغفران محل الواقعة.

وبمواجهة المتهم اعترف أنه قام بسرقة الصيدلية والتعدي علي المسئولة وذلك لمروره بضائقة مادية ومن كثرة الضغط عليه والديون اقدم علي فعل تلك الجريمة للحصول علي بعض الأموال لسد جزء من الديون المتراكمة عليه.

تلقي اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية إخطارا من العميد اسامة ابو فرد مأمور قسم ثان طنطا يفيد ببلاغ من صاحب صيدلية بمنطقة قحافة دائرة القسم يفيد دخول شخص للصيدلية وإشهار سلاح أبيض وتقييد يد المسئولة عن الصيدلية وسرقة مبلغ مالي وبعض الأدوية وفر هاربا.

كما انتقل المقدم أحمد الهرميل مفتش مباحث أول وثان طنطا والرائد أحمد الحجار رئيس مباحث القسم ومعاونيه لمعاينة الواقعة، وإجراء التحريات الأمنية وسؤال المختصة بالصيدلية.

وأوضحت المسئولة عن الصيدلية أن الشاب دخل عليها وسأل عن وجود كاميرات وعقب معرفته بعدم وجودها أشهر سلاحه وهددها ثم قيد يديها ووضع لاصق على فمها، وسرق بعض الأدوية ومبلغ مالي.

أوصى مدير الأمن بتشكيل فريق بحث جنائي قاده العميد إيهاب عطية رئيس المباحث الجنائية للوقوف على آخر تطورات الواقعة وضبط المتهم، وتفريغ كاميرات المراقبة بمكان الواقعة.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.
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