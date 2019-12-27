انتهاء الورشة الأولى لبناء مناهج التربية الرياضية للمعاهد الأزهرية

اختتمت الإدارة العامة للرعاية الرياضية بالأزهر الشريف، فعاليات الورشة الأولى لبناء مناهج التربية الرياضية لمراحل التعليم قبل الجامعي.
وانتهت الورشة بتحقيق الهدف منها وهو إعداد وثيقة لبناء مناهج التربية الرياضية، حيث تم عرض ما تم إنجازه بالورشة من قبل الأستاذ رمضان أحمد صادق مسئول التخطيط وذلك في حضور الدكتور عزت حجاج مدير عام الخطة والمنهج.
شارك في إعداد الوثيقة لجنة فريق عمل بناء مناهج والتي تم تشكيلها من مجموعة متميزة من معلمي وموجهي التربية الرياضية.
يذكر أن ورشة العمل تقام تحت رعاية الشيخ على خليل رئيس قطاع المعاهد الأزهرية وبإشراف الأستاذ مجدي السمين رئيس الإدارة المركزية لرعاية الطلاب بقطاع المعاهد الأزهرية، وبتوجيهات ومتابعة الدكتورة نوال حسنى مدير عام الرعاية الرياضية بالأزهر الشريف وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة للخطة والمنهج.