انتهاء الورشة الأولى لبناء مناهج التربية الرياضية للمعاهد الأزهرية

اختتمت الإدارة العامة للرعاية الرياضية بالأزهر الشريف، فعاليات الورشة الأولى لبناء مناهج التربية الرياضية لمراحل التعليم قبل الجامعي.





وانتهت الورشة بتحقيق الهدف منها وهو إعداد وثيقة لبناء مناهج التربية الرياضية، حيث تم عرض ما تم إنجازه بالورشة من قبل الأستاذ رمضان أحمد صادق مسئول التخطيط وذلك في حضور الدكتور عزت حجاج مدير عام الخطة والمنهج.





شارك في إعداد الوثيقة لجنة فريق عمل بناء مناهج والتي تم تشكيلها من مجموعة متميزة من معلمي وموجهي التربية الرياضية.



