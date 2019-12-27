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مرأة

خبيرة تجميل عراقية تقدم طريقة آمنة للحصول على شعر صحي

الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 10:00 ص
صدى البلد
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ريهام قدري
قالت الميك أب أرتست العراقية نور سنفورة، إن مستحضرات العناية بالشعر، التي تنتجها الشركات العالمية تدخل في الكثير منها المواد الكيميائية التي قد يكون ضررها أكثر مما يفيد.

وأشارت نور إلى أن منتجات الشعر تسبب مشاكل صحية عديدة، تؤثر بالسلب علي صحة الجلد وبصيلات الشعر مما يعرضها الي التساقط والتقصف وغيرها من المشاكل التي يعاني منها الكثير من السيدات.

وأوضحت أن للحصول على شعر صحي فيجب تدليك فروة الرأس، بشكل جيد عن طريق استخدام الزيوت الطبيعية، وعدم المبالغة في استخدام الشامبو وعدم غسل الشعر كثيرا بالمياه في غير الأوقات الرطبة أو الحارة.

ونصحت باستخدام المنتجات الطبيعية، كالزيوت والكريمات، وأيضا دون إسراف للحصول على شعر صحي.
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