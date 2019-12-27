"مستقبل وطن" يطلق ملتقى الشباب الثاني ببورسعيد

يطلق حزب مستقبل وطن، اليوم ، الجمعه، الملتقى الشبابي الثاني للحزب، بعنوان "الشباب .. يلهم"، في محافظة بورسعيد، والتي تنظمها أمانة الشباب المركزية برئاسة المهندس أحمد صبري، في مدينة بورسعيد، بحضور ومشاركة كافة أمانات الشباب بالمحافظات، وتبدأ فعالياتها من يوم الجمعة الموافق 27 ديسمبر وتستمر حتى ٣٠ ديسمبر 2019.





ويتضمن فعاليات ملتقى الشباب، والتي تبدأ الجمعة ٢٧ ديسمبر بالاستقبال والتسكين بقرية النورس وسيتبعه حفل استقبال وحضور عرض سينما "فيلم الفلوس" سينما النورس، وتبدأ يوم السبت ٢٨ ديسمبر ورش العمل صباحا "مناقشة رؤية أمانة الشباب - اقتراح لمبادرات شبابية"، ويتبعه اجتماع أمانة الشباب المركزية وأمناء شباب المحافظات.





ويستمر أعمال المنتدى الأحد ٢٩ ديسمبر بزيارة ميدانية لأهم للمشروعات القومية والمناطق الصناعية بمحافظة بورسعيد ويختتم الملتقى أعماله يوم الاثنين ٣٠ ديسمبر باستكمال ورش العمل صباحا وإعلان التوصيات في الختام.





من جهته، قال عادل اللمعي، أمين الحزب ببورسعيد، إن ذلك الملتقى الشبابي، يستهدف إيجاد آلية الحوار مع كافة الشباب، بمختلف الثقافات والاستماع لرؤاهم ومقترحاتهم والعراقيل التي تواجههم، موضحا أن الملتقى، فرصة لتصحيح بعض المفاهيم و توصيل الحقائق.





وأكد أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي أعلنت أن الشباب هو في مقدمة اهتماماتها واهتمت بالعمل على جميع المستويات من أجل تمكين الشباب وتحقيق أقصى استفادة من حماستهم وأفكارهم، متابعا: "أصبحنا نري نواب للمحافظين والوزراء من الشباب".



