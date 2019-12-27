بالفيديو.. رد فعل محمد صلاح لحظة خروجه بديلا أمام ليستر سيتي

حقق فريق ليفربول فوزه الـ17 أمام ليستر سيتي بحسمه اللقاء بأربعة أهداف دفعة واحدة دون رد، وذلك في المباراة التي جمعت الفريقين على أرضية ملعب "كينج باور" ضمن منافسات الجولة الـ19 من البريميرليج.





وخرج محمد صلاح بديلًا بالدقيقة 69 ويدخل منه جيمس ميلنر، وفي نفس الوقت دخل ديفوك أوريجي بديلًا من نابي كيتا.





وأبدى محمد صلاح استغرابه من تبديله في هذا التوقيت بتغير ملامح وجهه.





وبعدها مباشرًا حكم المباراة احتسب ركلة جزاء لصالح ليفربول نتيجة لمسة يد على المدافع كاجلار سويونسو داخل منطقة الجزاء.





تصدر لها جيمس ميلنر الذي سددها رائعة بشكل خادع في الزاوية اليمنى.





ودخل فريق ليفربول وهو يعاني من غياب 4 لاعبين بسبب الإصابة وهم فابينيو وجويل ماتيب وديان لوفرين وتشامبرلين.



