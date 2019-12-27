AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

بالفيديو.. رد فعل محمد صلاح لحظة خروجه بديلا أمام ليستر سيتي

الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 12:13 ص
صدى البلد
Advertisements
أحمد هاني
حقق فريق ليفربول فوزه الـ17 أمام ليستر سيتي بحسمه اللقاء بأربعة أهداف دفعة واحدة دون رد، وذلك في المباراة التي جمعت الفريقين على أرضية ملعب "كينج باور" ضمن منافسات الجولة الـ19 من البريميرليج.

وخرج محمد صلاح بديلًا بالدقيقة 69 ويدخل منه جيمس ميلنر، وفي نفس الوقت دخل ديفوك أوريجي بديلًا من نابي كيتا.

وأبدى محمد صلاح استغرابه من تبديله في هذا التوقيت بتغير ملامح وجهه.

وبعدها مباشرًا حكم المباراة احتسب ركلة جزاء لصالح ليفربول نتيجة لمسة يد على المدافع كاجلار سويونسو داخل منطقة الجزاء.

تصدر لها جيمس ميلنر الذي سددها رائعة بشكل خادع في الزاوية اليمنى.

ودخل فريق ليفربول وهو يعاني من غياب 4 لاعبين بسبب الإصابة وهم فابينيو وجويل ماتيب وديان لوفرين وتشامبرلين.

الفوز رفع رصيد ليفربول بعد هذا الفوز إلى 52 نقطة في صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، مبتعدًا بـ 13 عن ليستر سيتي صاحب المركز الثاني بـ 39 نقطة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

محلل سكاي نيوز يصدم عشاق ليفربول قبل مواجهة ليستر سيتى في الدوري الإنجليزي

موعد مباراة ليفربول وليستر سيتي في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

أرقام تنتظر ليفربول في حال تحقيق الفوز على ليستر سيتي بالدوري الإنجليزي

ماذا قدم محمد صلاح أمام ليستر سيتي قبل لقاء اليوم في الدوري الإنجليزي؟

التشكيل.. محمد صلاح أساسيًا مع ليفربول لمواجهة ليستر سيتي في الدوري الإنجليزي

ليستر سيتي ضد ليفربول.. الريدز يقترب من خطف الـ 3 نقاط بهدف فيرمينو في الشوط الأول

ترشيحاتنا

السيسي وترامب يتباحثان هاتفيا سد النهضة والوضع في ليبيا

بتصميم سامو هجرس.. إطلالة كارولين عزمي بفستان أسود

أثناء هطول الأمطار.. مصرع طالب هندسة صعقا بالكهرباء فى الدقهلية

عِيش الفرق | شاهد سور مجرى العيون قبل وبعد تطويره.. صور

عبد الله السعيد يوافق على الانتقال لـ الزمالك في يناير بترحيب مرتضى منصور

ليستر سيتي ضد ليفربول.. الراية تحرم محمد صلاح من تسجيل الهدف الثاني

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الصور الأولى لـ حفرية زاحف بحري عملاق عمره 70 مليون سنة بالوادي الجديد

مشاهد من لقاء رئيس الوزراء مع رؤساء التحرير والكتاب الصحفيين

بريطانية تعرض 15 ألف جنيه إسترليني مكافأة لاستعادة كلبها المسروق