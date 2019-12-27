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محافظات

محافظ الغربية يكرم ذوي الهمم والاحتياجات الخاصة عقب تكريمهم من السيسي.. صور

الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 03:23 ص
صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
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احمد علي
كرم الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية أمس، نهى ابراهيم عزام، الحاصلة على ليسانس آداب تاريخ من ذوى القدرات الخاصة لتميزها في عمل مشغولات فنية من الخرز وقيامها بتدريب أصحاب الهمم.

كما كرم أيضًا مصطفى محمد نوفل من ذوى القدرات الخاصة لحصوله على المركز الأول فى مجال عرض الأزياء على مستوى الجمهورية وفوزه بالعديد من المسابقات الرياضية ومشاركته في فيلم وثائقي ضد التنمر.

جاء ذلك خلال استقبال المحافظ لهم بمكتبه بالديوان العام بحضور أحمد الوكيل وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية، كما أهداهم محافظ الغربية درع المحافظة لتميزهم وتشجيعًا لهم على الإستمرار في مسيرة التميز والتفوق.

وأكد المحافظ تقديره واعتزازه بأبنائه ذوى القدرات الخاصة كشريك أساسي في بناء المجتمع ونهضة الوطن وتحقيق الإنجازات في جميع المجالات.

ووجه محافظ الغربية وكيل وزارة الرياضة بالغربية بتنظيم مسابقات وفعاليات لذوي القدرات الخاصة لاكتشاف المواهب والعمل على رعايتهم.
محافظ الغربية يكرم ذوي الهمم والاحتياجات الخاصة عقب تكريمهم من السيسي.. صور
محافظ الغربية يكرم ذوي الهمم والاحتياجات الخاصة عقب تكريمهم من السيسي.. صور
محافظ الغربية يكرم ذوي الهمم والاحتياجات الخاصة عقب تكريمهم من السيسي.. صور
محافظ الغربية يكرم ذوي الهمم والاحتياجات الخاصة عقب تكريمهم من السيسي.. صور
محافظ الغربية يكرم ذوي الهمم والاحتياجات الخاصة عقب تكريمهم من السيسي.. صور
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