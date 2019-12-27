عين شمس تستعد لـ مؤتمرها العلمي التاسع.. إبريل

أعلنت جامعة عين شمس بدء الاستعدادات لانعقاد المؤتمر العلمي التاسع لجامعة عين شمس والذي يحمل عنوان "الجيل الرابع من الجامعات .... بين الواقع والمأمول" .
وياتي ذلك تحت رعاية ا.د. خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمي وبرئاسة ا.د. محمود المتينى رئيس الجامعة ورئيس المؤتمر و ا. د عبد الناصر سنجاب نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ونائب رئيس المؤتمر.
يشارك بالمؤتمر العلمي التاسع للجامعة عددا من الجامعات المصرية و العالمية وعددا من شركاء جامعة عين شمس فى مختلف المجالات.
ومن المقرر أن تستمر فعاليات المؤتمر فى الفترة من الخامس وحتى التاسع من أبريل المقبل.
يشارك بأعمال المؤتمر عدة قطاعات تشمل: قطاع العلوم الطبية، قطاع العلوم الهندسية، قطاع العلوم الأساسية، قطاع العلوم الإنسانية والاجتماعية والتربوية.