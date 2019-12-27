القيعي:عقوبة سيد عبد الحفيظ بالتوبيخ لأنه مهذب ومرتضى منصور لم يرضخ للإيقاف

حرص عدلي القيعي مستشار التعاقدات بالنادي الأهلي، على التعليق على عقوبات لجنة الانضباط باتحاد الكرة المصري ضد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالقلعة الحمراء.





وقال القيعي خلال تصريحاته على فضائية الأهلي: "لماذا لم يتم معاقبة سيد عبدالحفيظ بعقاب آخر غير التوبيخ، لأن سيد ذكي ومهذب وكان يبلور انتقاده بتساؤلات، ودائمًا ما يصبح سيد رد فعل.





وأضاف القيعي أن آخرين غير سيد عبد الحفيظ يجرح ويشتم ويتهم اتهامًا مباشرًا، ونحن شعرنا في هذا الموقف بأن لجنة الانضباط عندما يصلها شيء تتخذ إجراءات، واتحاد الكرة جاد في دعم القرارات التي تصدر منها إضافة للمسابقات.





وأوضح: وصل الأمر إلى تواصلهم مع الجهات التنفيذية لتنفيذ القرارات، ومازلت أتساءل ماذا عن شكوى الأهلي؟، طالما أن الأشخاص الذين شكاهم اُتخذ ضدهم قرار فلماذا لم يتم تنفيذ القرار.





وتابع: "هذا يضعنا أمام تساؤل آخر هل شكوى الأهلي وصلت للجنة الانضباط أم لا، وإن كانت وصلت فأين القرار، نريد ردا حتى وإن كان دبلوماسيًا".





وأكمل: "حتى إذا قالوا إن الأهلي ليس لديه حق في شكواه ولكن لابد من رد حتى لا تثار بلبلة".





وكان الأهلي قد قدم شكوى ضد رئيس الزمالك بسبب تجاوزه في حق مجلس إدارة القلعة الحمراء ورئيس محمود الخطيب.





واشار القيعي الى أن عدم التزام رئيس الزمالك بالعقوبة تجعل العقوبة تطبق على الكيان نفسه؛ لأنه يمثله وفي هذه الحالة ليس لديه حصانة".



