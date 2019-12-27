AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

الشرطة تعيد كيس بداخله ٤٠ ألف جنيه لسيدة بعدما فقدته بالمترو

الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 04:17 ص
صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
Advertisements
مصطفى الرماح
أعادت الأجهزة الأمنية كيس بلاستيك بداخله ٤٠ ألف جنيه لإحدى السيدات بعدما فقدته بالمترو.

البداية عندما لقسم شرطة رابع مترو الأنفاق من "إحدى السيدات – مقيمة بمحافظة القاهرة" بفقدها "كيس بلاستيك" يحتوي على مبلغ مالى قدره "40,000 جنيه" حال نزولها من أحد القطارات بمحطة مترو أنفاق العتبة.

على الفور تم إخطار الخدمات الأمنية بجميع محطات مترو الأنفاق بمواصفات المفقودات، وتمكنت من العثور عليها فور وصول القطار إلى محطة الجيزة لمترو الأنفاق.

وتم تسليم السيدة المفقودات الخاصة بها بكامل محتوياتها.

ووجهت السيدة الشكر لرجال الشرطة وأبدت امتنانها على الجهد المبذول فى إعادة المفقودات الخاصة بها.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

افتتاح محطتي مترو النزهة وهشام بركات قبل نهاية العام

رئيس الوزراء يشهد دخول ماكينة الحفر العميق لمحطة ماسبيرو ويؤكد: المترو شريان حيوي مهم ينقل ملايين الركاب يوميا.. وتكليفيات من الرئيس السيسي بتحسين الخدمة

فى حضور رئيس الوزراء.. لحظة بدء الحفر لمحطة «ماسبيرو».. فيديو وصور

ترشيحاتنا

دوري للسحرة | عدلي القيعي يكشف رد سيد عبد الحفيظ عن الاستعانة بالسحر فى الأهلى

متى تكون ساعة الاستجابة يوم الجمعة؟

أخبار نادي الزمالك.. رد فعل المسؤولين بعد فقدان الأحذية.. وانتقال عبد الله السعيد للفريق الأبيض في يناير

اختبر قوة ملاحظتك وحدد الاختلافات في الصورة خلال 60 ثانية

هاني زادة يتحدث عن السحر وتأثيره على فريق الزمالك

هشام عباس يوضح لماذا رفض دور أحمد السقا بـ صعيدي في الجامعة الأمريكية

AdvertisementS

الزمالك يكشف حقيقة استقالة مرتضى منصور من رئاسة النادى

بالفيديو.. رد فعل محمد صلاح لحظة خروجه بديلا أمام ليستر سيتي

أول رد فعل من بيراميدز بعد أنباء انتقال عبد الله السعيد لـ الزمالك

هل يفعلها مرتضى منصور | تطور مفاجئ فى صفقة انتقال عبدالله السعيد لـ الزمالك

دواء مجاني يعالج ٤٤٦ مرضا.. مشروب لا تتوقف عن تناوله أبدا

دوري للسحرة | عدلي القيعي يكشف رد سيد عبد الحفيظ عن الاستعانة بالسحر فى الأهلى

الصور الأولى لـ حفرية زاحف بحري عملاق عمره 70 مليون سنة بالوادي الجديد

إصابة مواطن سعودي بحرق في عينه بعد نظره إلى الشمس لثوان فقط وقت الكسوف

أخبار الحوادث.. شات إباحي وفيديوهات جنسية تكشف جريمة قتل الزوجة الخائنة لزوجها بالزيتون.. 5 أشخاص يطلقون النار على جواهرجي فى العياط

حمدى النقاز يكشف حقيقة طلب العودة لـ الزمالك

أنا مش رقاصة.. محمد سعد: اعتذرت عن مسرحية علاء الدين بسبب مجدى الهوارى

لأول مرة...الزمالك يكشف عن موقفه من انضمام كهربا لـ الأهلي ومصير بوطيب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إصابة مواطن سعودي بحرق في عينه بعد نظره إلى الشمس لثوان فقط وقت الكسوف

مطرب أمريكي شهير يثير الجدل بإلقاء الأموال على الفقراء في الهواء

اختبر قوة ملاحظتك وحدد الاختلافات في الصورة خلال 60 ثانية