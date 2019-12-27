الشرطة تعيد كيس بداخله ٤٠ ألف جنيه لسيدة بعدما فقدته بالمترو

أعادت الأجهزة الأمنية كيس بلاستيك بداخله ٤٠ ألف جنيه لإحدى السيدات بعدما فقدته بالمترو.





البداية عندما لقسم شرطة رابع مترو الأنفاق من "إحدى السيدات – مقيمة بمحافظة القاهرة" بفقدها "كيس بلاستيك" يحتوي على مبلغ مالى قدره "40,000 جنيه" حال نزولها من أحد القطارات بمحطة مترو أنفاق العتبة.





على الفور تم إخطار الخدمات الأمنية بجميع محطات مترو الأنفاق بمواصفات المفقودات، وتمكنت من العثور عليها فور وصول القطار إلى محطة الجيزة لمترو الأنفاق.





وتم تسليم السيدة المفقودات الخاصة بها بكامل محتوياتها.



