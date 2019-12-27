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أخبار العالم

نتنياهو يعلن فوزه في الانتخابات التمهيدية لرئاسة الليكود

الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 01:20 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
أعلن رئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الجمعة، فوزه في الانتخابات التمهيدية لرئاسة حزب الليكود.

وبدأ أعضاء الحزب، أمس الخميس، تصويتا لاختيار زعيم جديد في انتخابات داخلية بعد فشل نتنياهو للمرة الثانية في تشكيل الحكومة.

وكان المنافس السياسي جدعون ساعر قد طالب بالانتخابات داخل الحزب قبيل الانتخابات العامة التي تجرى للمرة الثالثة وسط تصاعد الضغوط الأخيرة على الحزب بعد اتهام نتنياهو بالفساد.

وعلى الرغم من ظلال اتهامات الفساد التي تحوم فوق رأسه، لا يزال نتنياهو يتمتع بشعبية بين أعضاء الليكود ووقف الحزب الموالي له بشدة، والذي ترأسه أربعة زعماء فقط منذ تأسيسه في سبعينيات القرن الماضي.
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