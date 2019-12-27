نتنياهو يعلن فوزه في الانتخابات التمهيدية لرئاسة الليكود

أعلن رئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الجمعة، فوزه في الانتخابات التمهيدية لرئاسة حزب الليكود.





وبدأ أعضاء الحزب، أمس الخميس، تصويتا لاختيار زعيم جديد في انتخابات داخلية بعد فشل نتنياهو للمرة الثانية في تشكيل الحكومة.





وكان المنافس السياسي جدعون ساعر قد طالب بالانتخابات داخل الحزب قبيل الانتخابات العامة التي تجرى للمرة الثالثة وسط تصاعد الضغوط الأخيرة على الحزب بعد اتهام نتنياهو بالفساد.



