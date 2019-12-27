أخبار الرياضة.. رد فعل محمد صلاح لحظة خروجه بديلا أمام ليستر سيتي.. تطور مفاجئ في صفقة انتقال عبدالله السعيد لـ الزمالك

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار الرياضية في الساعات الماضية والتي شهدت أحداثا مهمة جاءت كالآتي:- حقق فريق ليفربول فوزه الـ17 أمام ليستر سيتي بحسمه اللقاء بأربعة أهداف دفعة واحدة دون رد، وذلك في المباراة التي جمعت الفريقين على أرضية ملعب "كينج باور" ضمن منافسات الجولة الـ19 من البريميرليج.- حقق فريق ليفربول فوزه الـ17 أمام ليستر سيتي بحسمه اللقاء بأربعة أهداف دفعة واحدة دون رد، وذلك في المباراة التي جمعت الفريقين على أرضية ملعب "كينج باور" ضمن منافسات الجولة الـ19 من البريميرليج.- تجاهل مسئولو نادى بيراميدز كافة الأقاويل المثارة فى الوقت الحالى بشأن انتقال عبدالله السعيد نجم الفريق الأول لكرة القدم إلى الزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة .- نجحت إدارة الأهلي في تحقيق نقلة نوعية في حقوق الاستثمار والتسويق خلال العامين الماضيين لتصل الي حصد ما يقارب من مليار و300 مليون جنيه .- اقترب مسئولو نادى بيراميدز من التعاقد مع البلجيكى مارك ڤيلموتس خلفا لـ الفرنسى سباستيان ديسابر الذى تم إقالته قبل عدة أيام بسبب سوء نتائج الفريق فى الدوري الممتاز .- لم يتوقف تألق لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على المستطيل الأخضر لكنه امتد إلى خارجه وخاصة في مجال العمل الخاص.- كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك عن موافقة عبد الله السعيد صانع ألعاب بيراميدز، على الانضمام لنادى الزمالك فى شهر يناير المقبل مقابل 15 مليون جنيه فى الموسم الواحد.