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رياضة

أخبار الرياضة.. رد فعل محمد صلاح لحظة خروجه بديلا أمام ليستر سيتي.. تطور مفاجئ في صفقة انتقال عبدالله السعيد لـ الزمالك

الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 01:06 ص
صدى البلد
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أحمد هاني
نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار الرياضية في الساعات الماضية والتي شهدت أحداثا مهمة جاءت كالآتي:

ليفربول يواصل التغريد وحيدا في الصدارة برباعية في شباك ليستر سيتي.. فيديو

- حقق فريق ليفربول فوزه الـ17 أمام ليستر سيتي بحسمه اللقاء بأربعة أهداف دفعة واحدة دون رد، وذلك في المباراة التي جمعت الفريقين على أرضية ملعب "كينج باور" ضمن منافسات الجولة الـ19 من البريميرليج.

بالفيديو.. رد فعل محمد صلاح لحظة خروجه بديلا أمام ليستر سيتي

- حقق فريق ليفربول فوزه الـ17 أمام ليستر سيتي بحسمه اللقاء بأربعة أهداف دفعة واحدة دون رد، وذلك في المباراة التي جمعت الفريقين على أرضية ملعب "كينج باور" ضمن منافسات الجولة الـ19 من البريميرليج.

تطور مفاجئ فى صفقة انتقال عبدالله السعيد لـ الزمالك

- تجاهل مسئولو نادى بيراميدز كافة الأقاويل المثارة فى الوقت الحالى بشأن انتقال عبدالله السعيد نجم الفريق الأول لكرة القدم إلى الزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة .

الأهلي يحصد 1.2 مليار جنيه من عقود الرعاية .. ومليار أخرى في الطريق

- نجحت إدارة الأهلي في تحقيق نقلة نوعية في حقوق الاستثمار والتسويق خلال العامين الماضيين لتصل الي حصد ما يقارب من مليار و300 مليون جنيه .

مدرب بلجيكا السابق يقترب من تدريب بيراميدز

- اقترب مسئولو نادى بيراميدز من التعاقد مع البلجيكى مارك ڤيلموتس خلفا لـ الفرنسى سباستيان ديسابر الذى تم إقالته قبل عدة أيام بسبب سوء نتائج الفريق فى الدوري الممتاز .

بعد مطعم «الشيخ».. بيزنس لاعبي الأهلي خارج المستطيل الأخضر

- لم يتوقف تألق لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على المستطيل الأخضر لكنه امتد إلى خارجه وخاصة في مجال العمل الخاص.

عبد الله السعيد يوافق على الانتقال لـ الزمالك في يناير بترحيب مرتضى منصور

- كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك عن موافقة عبد الله السعيد صانع ألعاب بيراميدز، على الانضمام لنادى الزمالك فى شهر يناير المقبل مقابل 15 مليون جنيه فى الموسم الواحد.

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