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توك شو

أخبار التوك شو.. حمدي الوزير: نظرة التحرش الشهيرة كانت لرجل.. موعد استقرار حالة الطقس.. حقيقة زواج تامر أمين من الروبوت صوفيا

الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 08:00 ص
هاني حسين
نشر موقع "صدى البلد"، أمس الخميس، مجموعة من الأخبار المهمة التي تم انتقاؤها من برامج التوك شو، وفيما يلي أبرزها:

قال الفنان عبد الله مشرف، إنه عمل مع جميع النجوم والفنانين الكبار في السينما والتليفزيون، مضيفا:" اشتغلت مع هاني رمزي ومحمد هنيدي وأحمد آدم وكانوا يعملون معي في أعمال فنية ومسرحية قبل أن يصبحوا نجوم كبار".

قال الفنان حمدي الوزير، إن الكوميكس الذي يستخدمه رواد السوشيال ميديا كان من ضمن حملة شنت ضده لمحاربته.

وأوضح خلال لقائه مع الإعلامي «أحمد مجدي» في برنامج «فنجان قهوة» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن المشهد كان في فيلم قبضة الهلالي ولم تكن النظرة الشهيرة للفنانة ليلي علوي كما يدعي البعض، ولكن كان نظرة توعد وتهديد لبطل الفيلم يوسف منصور.

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ذهب إلى تونس لكي يحاصر الدولة العربية ليبيا، موضحا أن تونس صفعت أردوغان على وجه.

كشف الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس خلال الفترة المقبلة، موضحا أن هناك حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، بدأت منذ يوم الثلاثاء، وتستمر حتى يوم الجمعة.

قالت الفنانة مها أحمد، إنها كانت تدعو الله سبحانه وتعالى كثيرا بهذا الدعاء «يارب لما تخدني خد ابني معايا».

وأضافت الفنانة مها أحمد في برنامجها "ربع دستة ستات" المذاع على قناة "المحور"،: "دي مش قسوة مني وأنا بقول كده عشان أنا عارفة إن الحمل ثقيل".

أبدى الإعلامي تامر أمين، سعادته بتردد مصطلح التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، قائلا: "منتدى شباب العالم تناول الذكاء الاصطناعي وتم تخصيص جلسة مخصصة للحديث عنه".

كشف الفنان هشام عباس، عن اسمه الحقيقي لأول مرة، مضيفا: "أنا اسمي مركب محمد هشام".

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