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محافظات

الوادي الجديد تستقبل أولى قوافل مبادرة عنيك فى عنينا

الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 03:27 ص
صدى البلد
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منصور ابوالعلمين
تستقبل محافظة الوادى الجديد، اليوم ، الجمعة ، أولى قوافل مبادرة عنيك فى عنينا التي تنظمها مؤسسة صناع الخير للتنمية بالتعاون مع المجلس القومى للمرأة وفرعه بالوادي الجديد ولجنة المرأة ذات الإعاقة بالمجلس، واوركيديا للصناعات الدوائية وتحت رعاية مجلس الوزراء، واللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد.

من جهتها، أكدت الدكتورة شيماء صبري المدير التنفيذي للمبادرة أنه سيتم تنظيم القافلة بقرية الخرطوم مركز الخارجة لخدمة أهالى الخرطوم وبولاق وقرى الخارجة والمناطق المجاورة والتجمعات القبلية وسيتم من خلالها توقيع الكشف على أمراض العيون للأهالى وصرف الأدوية وتشخيص الحالات التى تحتاج إلى إجراء عمليات وعمل نظارات طبية كل ذلك بالمجان تماما.

في ذات السياق أوضح هاني عبدالفتاح المدير التنفيذي لصناع الخير أن إطلاق قوافل عنيك فى عنينا بمحافظة الوادى الجديد يأتى فى إطار سعى صناع الخير للوصول بخدماتها الإنسانية ومبادراتها الطبية إلى كل قرى ونجوع مصر وبخاصة المناطق الحدودية حيث نجحت مؤسسة صناع الخير أن تصل بمبادراتها وخدماتها إلى أقصى قرى محافظة أسوان وحلايب وشلاتين بالبحر الأحمر جنوبا وشرقا والي الأهالي بوديان سانت كاترين بوسط وجنوب سيناء بالإضافة إلى محافظات الوجه البحري والقبلي.

وقالت المهندسة نادية ويصا مقررة المجلس القومى للمرأة بالوادى الجديد إن التعاون مع مؤسسة صناع الخير فى تنظيم مبادرة عنيك فى عنينا بمحافظة الوادى الجديد يأتي في إطار سعي المجلس ولجنة المرأة ذات الإعاقة لدعم جهود المجتمع المدني لخدمة لشرائح المرأة في أنحاء المحافظة وكل أهالي الوادي الجديد.

وتجفيف منابع الإعاقة بتقديم فرص الاكتشاف المبكر لمرضي العيون تقديم العلاج وعمل النظارات وإجراء العمليات الجراحية.
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