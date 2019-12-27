علشان تطفشي حبيبك.. نصائح رضوى الشربيني للفتيات| شاهد

قدمت الإعلامية رضوى الشربيني نصائح للفتيات والسيدات بعنوان «كيف تخسرين حبيبك في أقل من شهر».





وقالت الشربيني خلال برنامج «هي وبس» المذاع على قناة «سي بي سي» إن «هذه النصائح لو عملتيها هتطفشي حبيبك واعرف أنه راح ومش راجع، لأنه أخذ تذكرة الذهاب بلا عودة».





ونصحت الفتيات بتجنب النقاط التالية لانها أخطاء تفقدك حبيبك دون عودة وهي، الاتصال بحبيبها كثيرا طوال الوقت حتى يمل ويبحث عن فتاة أخرى، ومحاصرته حتى يضيق صدره ويذهب إلى أخرى تعطيه مساحة من الحرية.





واستكملت رضوى الشربيني نصائحها قائلة : حديثي حبيبك عن الزواج والفرح والمشاكل ما بعد الزواج يمل ويذهب، وحاولي الوصول والتواصل مع والدته في البداية، وتحولي إلى دمية مطيعة لكل كلامه حتى يذهب إلى فتاة أخرى مختلفة ومستقلة، واطلبي كلمة السر الخاصة بهاتفه وحساباته على مواقع التواصل الاجتماعي.



