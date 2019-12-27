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توك شو

علشان تطفشي حبيبك.. نصائح رضوى الشربيني للفتيات| شاهد

الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 03:27 ص
الإعلامية رضوى الشربيني
الإعلامية رضوى الشربيني
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كـريـم الـخـطـيـب
قدمت الإعلامية رضوى الشربيني نصائح للفتيات والسيدات بعنوان «كيف تخسرين حبيبك في أقل من شهر».

وقالت الشربيني خلال برنامج «هي وبس» المذاع على قناة «سي بي سي» إن «هذه النصائح لو عملتيها هتطفشي حبيبك واعرف أنه راح ومش راجع، لأنه أخذ تذكرة الذهاب بلا عودة».

ونصحت الفتيات بتجنب النقاط التالية لانها أخطاء تفقدك حبيبك دون عودة وهي، الاتصال بحبيبها كثيرا طوال الوقت حتى يمل ويبحث عن فتاة أخرى، ومحاصرته حتى يضيق صدره ويذهب إلى أخرى تعطيه مساحة من الحرية.

واستكملت رضوى الشربيني نصائحها قائلة : حديثي حبيبك عن الزواج والفرح والمشاكل ما بعد الزواج يمل ويذهب، وحاولي الوصول والتواصل مع والدته في البداية، وتحولي إلى دمية مطيعة لكل كلامه حتى يذهب إلى فتاة أخرى مختلفة ومستقلة، واطلبي كلمة السر الخاصة بهاتفه وحساباته على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتابعت : حدثيه عن كل فتاة تتحدث معه وعلقت على منشوراته على الفيسبوك حتى يراكي امرأة غيورة لا تثق في نفسها، واشترى له ورد وزهور كثير حتى يراكي ليس لكي ما تعطيه سوى الهدايا فقط، واخلقي له أعذار طوال الوقت، وإذا أخذتي القرار أن تكوني حبيبته أو عشيقته دون وجود خطوط حمراء فاطمئني انه سيذهب ولن يعود.
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