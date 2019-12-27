علاء عبد العال: حزين لحالة بتروجت في الدرجة الثانية.. فيديو

قال علاء عبد العال المدير الفني لنادي بتروجت، إنه حزين للحالة التي وصل إليها فريق بتروجيت ضمن منافسات دوري الدرجة الثانية.





وتابع عبد العال، خلال لقائه مع الإعلامي إيهاب الكومي، ببرنامج «ملعب البلد»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن بتروجت صعد للدوري الممتاز في عام 2006 واستمر 13 موسم على التوالي وقدم أداء مميز للغاية، وضم عدد كبير من اللاعبين الذين انضموا للمنتخبات المصرية في الأعمار السنية المختلفة.





وأشار المدير الفني لنادي بتروجت إلى أنه أعجب بفكر مجلس إدارة النادي البترولي ووجدهم يفكروا بشكل جيد للفريق وتحدث معه للانضمام للفريق ووافق على تدريبه كونه يمتلك تاريخ في الدوري الممتاز.



