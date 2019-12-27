عبد العال: أزمة بتروجت تتمثل في عدم تجهيز اللاعبين نفسيا لخوض منافسات الدرجة الثانية.. فيديو

قال علاء عبد العال المدير الفني لنادي بتروجت، إنه غير راض عن ترتيب بتروجيت في دوري الدرجة الثانية في المركز التاسع برصيد 9 نقاط.





وتابع عبد العال، خلال لقائه مع الإعلامي إيهاب الكومي، ببرنامج «ملعب البلد»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أنه تولى تدريب فريق بتروجيت بعد 4 أسابيع من بداية مسابقة دوري الدرجة الثانية، كان الفريق فقد 8 نقاط خلال تلك المباريات.





وكشف المدير الفني لنادي بتروجت، أنه توقع أن تحدث طفرة في أداء الفريق، ولكن هناك عدد من اللاعبين لم تساعده على تنفيذ ما يريده، موضحا أنه سيتم تصعيد لاعبين من صفوف الناشئين خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير من أجل سد عجز في عدد من المراكز.





وأضاف أنه تابع بشكل جيد قطاع الناشئين في بتروجيت، أنه تم تصعيد 6 لاعبيين للفريق الأول.



