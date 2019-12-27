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منوعات

اكتشاف قبر تاريخي عمره 800 عام في السعودية.. وصخرة تكشف عن هويته

الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 03:25 ص
قبر
قبر
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عزة عاطف
ضمن التجهيزات لمشروع مواقف السيارات الذكية الجديد في المملكة العربية السعودية، بدأ الحفر في أراضي المملكة اليوم ليتم إزاحة الستار عن اكتشاف تاريخي بالصدفة.

أثناء انشغال العمال بالحفر والتجهيز للمشروع الجديد المقام على أرض مكة المكرمة اكتشف مقاول الحفر قبور يعود تاريخها إلى ما قبل 800 عام.

أثار اكتشاف القبور الدهشة وتم إعلام أمانة العاصمة المقدسة التي قامت بنشر صورة أحد القبور وإلى جانبه صخرة كشفت عن هوية وحياة صاحبها.

كتب على الصخرة رسالة عريضة بدأت بجملة كبيرة "هذا قبر الفقير إلى الله/ جمال الدين الجيلاني" وهو ما كشف عن هوية المتوفي المدفون في القبر منذ ما يزيد عن 800 عام.

أزيلت الجملة المكتوبة على الصخرة المكسورة بتاريخ وفاته "في يوم الخميس - شهر ذي الحجة – عام 687 هجريًا، وأوضحت الأمانة أن القبور عثر عليها بجوار مقابر المعلاة أثناء الحفر وقد تم تسليمها للجهات المختصة.
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