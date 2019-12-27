علاء عبد العال: سيراميكا كليوباترا مستقر وإمكانياته كبيرة وعليه التمسك بالصدارة.. فيديو

قال علاء عبدالعال المدير الفني لنادي بتروجيت ، إن نادي سيراميكا كليوباترا لديه إمكانيات كبيرة ويحظى باستقرار كبير ، وعليه أن يتشبث بالفرصة التي يمتلكها حاليا وأن يحافظ على الفارق العريض بينه وبين منافسيه.





وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي إيهاب الكومي في برنامج «ملعب البلد» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن عددا من الفرق في الدرجة الثانية لديها طموح للصعود، وكرة القدم كل شئ وارد فيها، لافتا إلى أن لاعب دوري الدرجة الثانية يمكن أن يصعد إلى الدرجة الأولى وليس العكس إلا إذا كان لاعب مستواه ضعيف.



