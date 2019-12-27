أهالي قريتي أبولهو الجنوبي والبحري بمطروح يطالبون برفع كفاءة شبكة الكهرباء

يعاني أهالي قريتي أبولهو الجنوبي، وأبولهو البحري، التابعين لمدينة مرسى مطروح ويبعدان عنها بـ 30 كيلو متر، من تهالك شبكة الكهرباء ومن وجود أسلاك كهرباء قريبة من الأرض.





أكد اهالي القرية على معاناتهم من تهالك شبكة الكهرباء والتي تم إنشاؤها منذ سنوات عديدة وتحتاج لرفع الكفاءة.





وقال بعض الأهالي: "نحن فى فصل الشتاء ونخاف على أرواح أولادنا من حدوث ماس كهربائي في حالة سقوط الأمطار ونتمنى من محافظ مطروح الجديد التدخل والتوجيه للمسئولين بسرعة التحرك وعمل الصيانة اللازمة".



