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محافظات

أهالي قريتي أبولهو الجنوبي والبحري بمطروح يطالبون برفع كفاءة شبكة الكهرباء

الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 03:08 ص
صدى البلد
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ايمن محمود
يعاني أهالي قريتي أبولهو الجنوبي، وأبولهو البحري، التابعين لمدينة مرسى مطروح ويبعدان عنها بـ 30 كيلو متر، من تهالك شبكة الكهرباء ومن وجود أسلاك كهرباء قريبة من الأرض.

أكد اهالي القرية على معاناتهم من تهالك شبكة الكهرباء والتي تم إنشاؤها منذ سنوات عديدة وتحتاج لرفع الكفاءة.

وقال بعض الأهالي: "نحن فى فصل الشتاء ونخاف على أرواح أولادنا من حدوث ماس كهربائي في حالة سقوط الأمطار ونتمنى من محافظ مطروح الجديد التدخل والتوجيه للمسئولين بسرعة التحرك وعمل الصيانة اللازمة".

وتابعوا: "تقدمنا بعدة طلبات لمحافظ مطروح السابق وشركة كهرباء البحيرة، لكن لم نجد إجابة حتى الآن".
أهالي قريتي أبولهو الجنوبي والبحري بمطروح يطالبون برفع كفاءة شبكة الكهرباء
أهالي قريتي أبولهو الجنوبي والبحري بمطروح يطالبون برفع كفاءة شبكة الكهرباء
أهالي قريتي أبولهو الجنوبي والبحري بمطروح يطالبون برفع كفاءة شبكة الكهرباء
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