AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

بين الناس

أهالي صفط اللبن يشكون من تراكم القمامة بالشوارع

الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 11:00 ص
صدى البلد
Advertisements
احمد قطب
أرسل القارئ اياد منصور شكواه لخدمة بين الناس بموقع صدى البلد، من انتشار القمامة بمنطقة صفط اللبن ببولاق الدكرور بمحافظة الجيزة .

وقال منصور في شكواه نعانى نحن أهالى منطقة صفط اللبن بمحافظة الجيزة ، من انتشار القمامة بشكل كبير الأمر الذى يبعث للأهالى الروائح الكريهة إضافة إلى انتشار الأوبئة والأمراض التي تنتقل عن طريق الحشرات الطائرة.

وناشد المسئولين ضرورة حل هذه المشكلة ورفع القمامة.

وطالب منصور المسؤولين رفع القمامة من الشوارع ومن الأنفاق أسفل الدائري رأفة بحال الأهلى.

ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسؤولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس 01006735360.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أهالى كعابيش يشتكون من تراكم القمامة

أهالي عزبة النخيل بالقاهرة يشكون من تراكم القمامة بالشوارع

خايفين على عيالنا .. أهالي صفط اللبن يشكون من الكلاب الضالة

أهالي صفط اللبن يشكون من انتشار الكلاب الضالة بالمنطقة

أهالي إمبابة يشكون من تراكم القمامة وتهالك طبقة الإسفلت

أهالي منطقة النهضة حي السلام ثاني يشكون من تراكم القمامة بالشوارع

ترشيحاتنا

الأرصاد تحذر: استمرار حالة عدم استقرار الطقس بالبلاد خلال الـ 72 ساعة المقبلة

مآساة عروسة.. زوجها يشعل النيران فيها بسبب الخلفة.. والدتها وشقيقها: خدها عروسة رجعها جثة.. فيديو وصور

أخبار العالم: البيت الأبيض يكشف تفاصيل اتصال ترامب والسيسي.. ومليشيات سورية موالية لتركيا تفتح مراكز لإيواء إرهابيي ليبيا

أول رد من الحكومة حول تهجير أهالي عزبة الهجانة لتطوير المنطقة

اختبر قوة ملاحظتك وحدد الاختلافات في الصورة خلال 60 ثانية

طارق التائب يعلن موعد مباراة اعتزاله بين الأهلي والهلال السعودي

AdvertisementS

عاش هنا يوثق 8 رجال فى حياة أم كلثوم .. تزوجت 4 صوري وعرفي وسري.. أسرار تورطها في قتل أسمهان والقضاء على مستقبل العندليب.. وكواليس منعها من الغناء بالإذاعة

الحكم القطري يكشف كواليس حديثه مع محمد صلاح بعد إشهار البطاقة الصفراء في وجهه

الدولار يرتفع لأعلى مستوى خلال 6 أشهر

ضعي كوبا من عصير الليمون فى غسالة الملابس وشاهدى ماذا يحدث

الأرصاد تحذر: استمرار حالة عدم استقرار الطقس بالبلاد خلال الـ 72 ساعة المقبلة

أخبار الرياضة.. موقف الزمالك من انضمام كهربا لـ الاهلي.. حقيقة استقالة مرتضى منصور

تناول 5 حبات من اللب السوري واكتشف ما تأثيره على جسمك

الأمطار مستمرة على السواحل الشمالية.. الأرصاد تكشف عن حالة الطقس ببدايات الأسبوع القادم.. فيديو

أعلى ارتفاع في شهرين.. أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 27-12-2019

فيديوجراف| احذر المقرمشات فيها سم قاتل.. تدمر الكبد

بالأبيض والأسود.. زوجة تامر حسني تتألق فى إطلالة عصرية

تعرف على شروط بيع 114 شقة بالتجمع الخامس بمقدم 150 ألف جنيه.. خدمات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالأبيض والأسود.. زوجة تامر حسني تتألق فى إطلالة عصرية

أم العواجز.. حكاية مسجد السيدة زينب عبر مئات السنين.. صور

فى أخر ثلاث حفلات.. شيرين عبد الوهاب تتألق بفساتين باللون الأحمر.. أيهما أجمل؟