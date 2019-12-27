أهالي صفط اللبن يشكون من تراكم القمامة بالشوارع

أرسل القارئ اياد منصور شكواه لخدمة بين الناس بموقع صدى البلد، من انتشار القمامة بمنطقة صفط اللبن ببولاق الدكرور بمحافظة الجيزة .





وقال منصور في شكواه نعانى نحن أهالى منطقة صفط اللبن بمحافظة الجيزة ، من انتشار القمامة بشكل كبير الأمر الذى يبعث للأهالى الروائح الكريهة إضافة إلى انتشار الأوبئة والأمراض التي تنتقل عن طريق الحشرات الطائرة.





وناشد المسئولين ضرورة حل هذه المشكلة ورفع القمامة.





وطالب منصور المسؤولين رفع القمامة من الشوارع ومن الأنفاق أسفل الدائري رأفة بحال الأهلى.



