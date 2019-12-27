أهالي عين شمس يشكون من انتشار الباعة الجائلين

أرسل أيمن متولي أحد سكان شارع جول جمال التابع لحى عين شمس بمحافظة القاهرة شكوى إلى خدمة بين الناس بموقع صدى البلد متضررا من انتشار الباعة مما يتسبب بازدحام كبير في الشارع.





وقال متولي فى رسالته "نعانى نحن سكان شارع جول جمال التابع لحى عين شمس محافظة القاهرة من سوء حال الشارع الذى استولى عليه الباعة الجائلون ووقوفهم بطريقة عشوائية وبكثرة مما يؤدى لإعاقة حركة سير السيارات والمارة على الأقدام أيضا .





وأشار أن الباعة الجائلين يتشاجرون يوميا، موضحا أن سيارات الإسعاف تجد صعوبة فى الوصول إلى المرضى فى الشارع بسبب هؤلاء البائعين".





وأوضح متولي أن سكان الشارع قاموا بإرسال أكثر من شكواه إلى الحي لكن دون جدوى.





وناشد المسئولين بسرعة حل هذه المشكلة رأفة بسكان الشارع.



