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رياضة

هاني زاده يكشف تفاصيل أزمة بعثة الزمالك في زامبيا

الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 03:37 ص
فريق الزمالك
فريق الزمالك
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ملك موسى
كشف هاني زادة عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، ورئيس بعثة الفريق الأبيض في زامبيا أن مرتضى منصور رئيس القلعة البيضاء سينشر فيديو خلال الساعات القليلة المقبلة، يتحدث من خلال حول عدة أمور هامة.

وقال زادة خلال تصريحات تليفزيونية من زامبيا: "أحمد سليمان كان يتواجد في مجلس ٢٠١٤، لماذا تقدم باستقالته في هذا التوقيت؟ المستندات بالكامل لدى مرتضى منصور وسيظهرها للرأي العام".

وأكمل: "لو تجمع معارضي مرتضى منصور بالكامل ضده من جديد، سينجح في انتخابات الزمالك أيضًا مرة أخرى".

وعن أزمة فقد أحذية اللاعبين، قال زادة: "تم شراء أحذية جديدة للاعبي الزمالك، ومرتضى منصور طلب من محمد عيد أحد أفراد الجهاز الطبي بفريق الكرة، الذي كان متواجدا بالقاهرة، السفر إلى زامبيا بملابس وأحذية احتياطية، بعدما فقدت حقائب الملابس والأحذية الخاصة بالفريق في مطار إثيوبيا".

ويستعد الزمالك لمواجهة زيسكو يونايتد غدًا السبت، في تمام الساعة الثالثة عصرًا، على ملعب ليفي مواناواسا بمدينة ندولا الزامبية، ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويحتل الزمالك المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الثانية للبطولة الإفريقية برصيد 3 نقاط، خلف مازيمبي المتصدر بـ 6 نقاط، ويأتي في المركز الثالث والرابع زيسكو يونايتد ثم أول أغسطس برصيد نقطة لكلًا منهما.
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