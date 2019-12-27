أمير مرتضي: المؤجلات سر تتويج الأهلي بالدوري الموسم الماضي

كشف أمير مرتضى المشرف العام على فريق الكرة الأول بنادي الزمالك عن سر تعثر الفريق بمباريات الدوري الممتاز حيث أكد أن الفريق مازال ينافس بقوه على لقب البطولة.





وأضاف أمير مرتضي في تصريحات تليفزيونية أن الفريق مر خلال العام الماضي بنفس الظروف في الكونفدرالية و قدم نتائج جيدة في الدوري ليتوج في النهاية بالبطولة الافريقية ويخسر بطولة الدوري.





وتابع أن الأهلي تعثر كثيرا في بطولة الدوري الممتاز وتوج بالبطولة بسبب المؤجلات .





وقال إن هناك حملة ضد الزمالك رغم ان بطولة الدوري مازال في الأسبوع العاشر فقط .





ويستعد الزمالك لمواجهة زيسكو يونايتد غدًا السبت، في تمام الساعة الثالثة عصرًا، على ملعب ليفي مواناواسا بمدينة ندولا الزامبية، ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.



