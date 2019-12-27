ترامب يفتح النار على بيلوسي مجددا ويتهمها بخرق الدستور

عاود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الهجوم على رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي متهمًا إياها بخرق الدستور من خلال عرقلة تحقيقات مجلس الشيوخ الأمريكي حول الاتهامات التي وجهها إليه مجلس النواب تمهيدًا لعزله.





وقال ترامب في تغريدة عبر حسابه بموقع "تويتر"، اليوم الجمعة: "نانسي بيلوسي تسعى لانتزاع الشرعية الدستورية لمجلس الشيوخ".





وكان ترامب قد هاجم بيولسي، أمس الخميس، في تغريدة قال فيها: "لماذا يجب السماح لجنون نانسي بيلوسي، لمجرد أن لديها أغلبية طفيفة في مجلس النواب، بإقالة رئيس الولايات المتحدة؟ لكنها لم تحصل على صوت واحد من الجمهوريين داخل مجلس النواب".





وأضاف الرئيس الأمريكي: "لم تكن هناك جريمة، وكانت المكالمة مع أوكرانيا مثالية، لأن اتصالي برئيس أوكرانيا لم يكشف ممارسة ضغوط عليه".





وقال إن "إجراءات عزلي كانت خدعة، ولم تؤد إلى أي شيء"، مشيرًا إلى أنها لم تكن عادلة على الإطلاق، ولم تستند إلى أي إجراءات منطقية.



