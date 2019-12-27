AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

ترامب يفتح النار على بيلوسي مجددا ويتهمها بخرق الدستور

الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 03:39 ص
صدى البلد
Advertisements
أحمد قاسم
عاود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الهجوم على رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي متهمًا إياها بخرق الدستور من خلال عرقلة تحقيقات مجلس الشيوخ الأمريكي حول الاتهامات التي وجهها إليه مجلس النواب تمهيدًا لعزله.

وقال ترامب في تغريدة عبر حسابه بموقع "تويتر"، اليوم الجمعة: "نانسي بيلوسي تسعى لانتزاع الشرعية الدستورية لمجلس الشيوخ".

وكان ترامب قد هاجم بيولسي، أمس الخميس، في تغريدة قال فيها: "لماذا يجب السماح لجنون نانسي بيلوسي، لمجرد أن لديها أغلبية طفيفة في مجلس النواب، بإقالة رئيس الولايات المتحدة؟ لكنها لم تحصل على صوت واحد من الجمهوريين داخل مجلس النواب".

وأضاف الرئيس الأمريكي: "لم تكن هناك جريمة، وكانت المكالمة مع أوكرانيا مثالية، لأن اتصالي برئيس أوكرانيا لم يكشف ممارسة ضغوط عليه".

وقال إن "إجراءات عزلي كانت خدعة، ولم تؤد إلى أي شيء"، مشيرًا إلى أنها لم تكن عادلة على الإطلاق، ولم تستند إلى أي إجراءات منطقية.

ويتهم الديمقراطيون الرئيس الأمريكي بأنه جمد مساعدة عسكرية لحكومة كييف بهدف إجبار الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، على فتح تحقيق بشأن ما يقول إنه "قضايا فساد" تتعلق بنشاطات نائب الرئيس السابق جو بايدن وابنه هانتر بايدن، داخل أوكرانيا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ترامب يطالب بشهادة بايدن وبيلوسي وآخرين أمام الكونجرس فى تحقيقات عزله

ترامب يعلن موافقته على نشر نص المكالمة الثانية له مع رئيس أوكرانيا

بسبب إجراءات عزله.. ترامب منفعلا على الهواء: من أنتم.. فيديو

ترامب: لم أقترف أي خطأ.. وأدرس الإدلاء بشهادتي في تحقيق العزل

سفير أمريكي: بنس وبومبيو كانا يعلمان بضغوط ترامب على أوكرانيا

ترامب عن تحقيق عزله: سيقودني للفوز بفترة رئاسية ثانية

ترشيحاتنا

موقف جديد من الجامعة العربية حول الأوضاع فى ليبيا.. تعرف عليه

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد رباعية ليفربول في شباك ليستر سيتي

بالفيديو.. رد فعل محمد صلاح لحظة خروجه بديلا أمام ليستر سيتي

مها أحمد: يارب لما تخدني خد ابني معايا.. فيديو

سمية الخشاب تتألق بـ فستان قصير يبرز أنوثتها.. شاهد

الزمالك يحسم الجدل حول قرب انضمام عبدالله السعيد للفريق خلال الميركاتو الشتوي

AdvertisementS

أثناء هطول الأمطار.. مصرع طالب هندسة صعقا بالكهرباء فى الدقهلية

الزمالك يكشف حقيقة استقالة مرتضى منصور من رئاسة النادى

خطر على الصحة.. احذر من الذرة المحمصة من محلات اللب والسوداني

بالفيديو.. رد فعل محمد صلاح لحظة خروجه بديلا أمام ليستر سيتي

عبد الله السعيد يوافق على الانتقال لـ الزمالك في يناير بترحيب مرتضى منصور

أول رد فعل من بيراميدز بعد أنباء انتقال عبد الله السعيد لـ الزمالك

هل يفعلها مرتضى منصور | تطور مفاجئ فى صفقة انتقال عبدالله السعيد لـ الزمالك

دواء مجاني يعالج ٤٤٦ مرضا.. مشروب لا تتوقف عن تناوله أبدا

دوري للسحرة | عدلي القيعي يكشف رد سيد عبد الحفيظ عن الاستعانة بالسحر فى الأهلى

أخبار الحوادث.. شات إباحي وفيديوهات جنسية تكشف جريمة قتل الزوجة الخائنة لزوجها بالزيتون.. 5 أشخاص يطلقون النار على جواهرجي فى العياط

الصور الأولى لـ حفرية زاحف بحري عملاق عمره 70 مليون سنة بالوادي الجديد

مصرع فتاة دهسا أسفل عجلات قطار سندوب بالدقهلية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اكتشاف قبر تاريخي عمره 800 عام في السعودية.. وصخرة تكشف عن هويته

حاولت قتله.. شاهد لحظة هجوم سمكة "أبو سيف" على سائح داخل المياه

قطة تفسد احتفال عائلة سيئة الحظ بالكريسماس.. شاهد ما حدث